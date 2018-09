Un texte d’Estelle Côté-Sroka, avec la collaboration de Jean-Sébastien Marier

Quelque 2460 des 4500 employés travaillant dans l’édifice Portage III déménageront dans des locaux temporaires entre octobre prochain et juin 2019, indique dans un courriel la porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Michèle LaRose. Le ministère s’attend à ce que ces fonctionnaires restent dans des bureaux temporaires jusqu’en 2025.

Mme LaRose explique que ces employés déménageront aux Terrasses de la Chaudière et à Portage II, dans le centre-ville du secteur de Hull, ainsi qu’à l’Esplanade Laurier, au centre-ville d’Ottawa.

Selon un appel d’offres consulté par Radio-Canada, le gouvernement a octroyé, en juillet dernier, un contrat de 480 000 $ à l’entreprise 2452758 Ontario ltée pour déménager jusqu’à 3000 fonctionnaires de Portage III et leur matériel de bureau ailleurs dans la région de la capitale nationale d’ici la fin mars 2021.

Un syndicat dit avoir été tenu dans le noir

Le vice-président de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Sean O'Reilly, affirme que son syndicat n’a jamais été informé qu'autant d'employés allaient être contraints de déménager. Il souhaite que le gouvernement n’en arrive pas là, craignant que ça entraîne des déménagements qui ne sont pas volontaires .

M. O’Reilly prétend que le gouvernement lui a plutôt affirmé que seuls 1600 employés qui se seraient portés volontaires seraient sélectionnés pour déménager.

Selon le Répertoire des biens immobiliers fédéraux, les plus importants locataires de Portage III (et du garage Laurier) sur le plan de la superficie sont SPAC et Services partagés Canada. Ces deux organismes occupent respectivement 85 385 mètres carrés et 9859 mètres carrés de plancher, alors que le complexe comporte un total de 98 048 mètres carrés.

Des conséquences pour des commerçants

Le député libéral fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, est d’avis que les travaux sont nécessaires en raison de l’âge des édifices de la Place du Portage. Il reconnaît toutefois que le déménagement occasionnera des inconvénients temporaires , notamment pour les commerçants du secteur, puisque les fonctionnaires font partie de leur clientèle régulière.

Mais cela va nous préparer pour accueillir en toute sécurité nos fonctionnaires dans des édifices encore plus beaux et encore plus capables de recevoir plus d’employés , dit-il. Ce qui est important, c’est qu’on maintienne notre part des fonctionnaires dans la région de la capitale nationale comme on l’avait établi il y a 40 ans.

Problèmes en vue avec Phénix

Les fonctionnaires dont le lieu de travail se retrouvera temporairement en Ontario pourraient par ailleurs se buter à des problèmes avec leur paye, craint M. O’Reilly, étant donné l’ampleur des ratés du système de paye Phénix.

Avec un changement de province, ça peut poser des problèmes avec les impôts et aussi avec le système Phénix. Sean O’Reilly, vice-président de l'IPFPC

La vice-présidente exécutive nationale de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard, partage cette inquiétude.

Lorsqu’on parle de transférer des employés du Québec en Ontario [...] notre système de paye, qui ne finit plus de nous donner des soucis, est toujours une grande préoccupation. Ce serait extrêmement dommage que le gouvernement ne pense pas à cette éventualité-là , affirme-t-elle, tout en soulignant que son syndicat n’a pas été consulté par Ottawa quant aux plans de déménagement à Portage III.

Souhaitons que nos gens soient relocalisés au Québec, ce qui ferait en sorte qu’il n’y aurait pas de modification sur leur paye actuelle. Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC

Le fonctionnaire Éric Charette estime néanmoins être suffisamment informé par le gouvernement sur les étapes du déménagement. On est au courant que l'édifice va être rénové au complet sur plusieurs années. Donc, il y a des employés qui vont déménager par phase et par étage , raconte-t-il.

L’employé de Services partagés Canada se dit aussi rassuré par les précautions prises par son employeur. Tout changement amène des inquiétudes, mais on est prévenus assez longtemps d'avance [...] et il y a aussi de la possibilité de faire du télétravail, en fonction du poste évidemment , fait-il valoir.

Des travaux « d’envergure »

Construit en 1977, l’édifice Portage III subit actuellement des « rénovations d’envergure » pour prolonger sa durée de vie utile au-delà de 2027, affirme Michèle LaRose de Services publics et Approvisionnement Canada.

[Les travaux] sont liés à l’Initiative de renouvellement du milieu de travail, dont la première phase consistera à rénover les espaces de travail de la Phase III afin de les rendre plus modernes, flexibles et écologiques , écrit-elle.

Le député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Steven MacKinnon, n’était pas disponible pour fournir davantage de précisions.

Un déménagement respectueux des traditions?

Depuis de nombreuses années, le gouvernement du Canada a maintenu un ratio d’environ 75/25 pour ce qui est de la répartition de ses fonctionnaires entre l’Ontario et le Québec dans la région de la capitale nationale. Ainsi, un fonctionnaire fédéral sur quatre dans la région travaille sur la rive québécoise de la rivière des Outaouais, tandis que les trois autres sont basés en Ontario.

Nos sources gouvernementales n’étaient pas en mesure de préciser la proportion d’employés qui déménageront à Ottawa. Or, elles nous assurent que le ratio d’environ 75/25 sera encore respecté, malgré le déménagement de certains employés de Portage III à l’Esplanade Laurier.