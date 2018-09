Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

La Ville a levé, mercredi, l'avis d'ébullition d'eau qui était en vigueur depuis vendredi.

On invite cependant les citoyens à prendre certaines précautions avant de consommer l'eau, comme laisser couler l'eau du robinet d'eau froide, vider et désinfecter les machines à glace branchées au système d'alimentation en eau et purger les robinets extérieurs.

La Ville indique finalement que la chloration du réseau continuera pendant quelques jours. La situation reviendra à la normale au cours des prochains jours.