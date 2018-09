Un texte de Jonathan Lavoie

« On sait que les médias ont davantage les projecteurs tournés vers les chefs de parti, tandis que les médias sociaux, ça leur permet [aux candidats] de se mettre en lumière auprès de leurs électeurs », analyse Pierre-Thomas Choquette, membre du comité d’experts de l’Observatoire des médias sociaux de l’Université Laval.

L’objectif est de rejoindre le plus de gens possibles, mais encore faut-il créer des contenus intéressants qui seront non seulement vus par les internautes, mais aussi commentés et partagés, explique-t-il.

« Les partages, ça nous permet de rayonner et d'aller rejoindre des publics en dehors du réseau qu'on a déjà, donc ça donne une portée exponentielle à nos contenus », résume l'expert en communications.

Les candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) sont ceux dont les pages sont les plus suivies par les internautes. Toutefois, les publications des candidats n’ont suscité que très peu d’engagements dans la dernière semaine.

Avec deux fois moins d’abonnés, les candidats du Parti québécois (PQ) et de la Coalition avenir Québec (CAQ) réussissent à susciter un peu plus d’intérêt pour leurs publications.

« Pour le PLQ, le PQ, et même la CAQ, on voit que ce sont des partis qui sont très organisés, dans lesquels les bénévoles mettent beaucoup de temps pour aider les candidats avec la création de contenus. Parfois, les contenus sont un peu plus froids, moins personnels », souligne Pierre-Thomas Choquette.

On a l'impression qu'il y a des équipes qui les ont travaillés et c'est beaucoup moins spontané comme contenu. Pierre-Thomas Choquette, directeur des relations publiques chez Hill & Knowlton stratégies

Québec solidaire semble mieux performer sur Facebook avec un taux d’engagement frôlant les 50 %. Dans le détail par contre, le succès apparent de la formation est attribuable à deux candidats qui s'en tirent nettement mieux que la moyenne.

À eux deux, Catherine Dorion et Sol Zanetti, respectivement candidats dans Taschereau et Jean-Lesage, comptent pour plus de 80 % des abonnés et des engagements compilés dans les 18 circonscriptions de la région.

« Ils ont énormément d'engagement. Ils tentent très fort de mobiliser les gens sur des enjeux importants et au lieu de miser sur les thèmes de campagne du chef, ils misent sur les enjeux locaux », note Pierre-Thomas Choquette.

Twitter et Instagram

Sur les autres plateformes, Pierre-Thomas Choquette relève que de plus en plus de candidats se tournent vers Instagram, un réseau social axé sur l’image et où il serait plus facile, selon lui, d’inciter les utilisateurs à interagir avec le contenu.

« Les candidats voient bien l'importance d'Instagram, qui peut leur permettre d'aller chercher de l'engagement auprès des plus jeunes électeurs. Les 18-24 ans sont beaucoup plus présents sur Instagram que sur Facebook ou Twitter. »

Twitter restera, selon lui, le média de prédilection pour les échanges en direct et pour susciter des débats avec le public, mais surtout avec les candidats, le personnel politique, les analystes et les chroniqueurs.