La division des services communautaires de la Ville en est arrivée à la conclusion qu'il en coûterait trop cher d’entretenir la piscine, vieille de 56 ans. Le rapport recommande au Comité permanent de l'élaboration des politiques sur la protection et les services communautaires, de détruire la piscine et de la remplacer avec des jeux d’eau, des tables de pique-nique, une structure de jeux et un terrain de volleyball de plage. Le montant total des travaux s’élèverait à 1,3 million de dollars.

Un rapport pour simple information

« Je compte demander à mes collègues de prendre ce rapport administratif comme information », affirme le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard. L’élu se veut rassurant : « Cela veut dire qu’au niveau de la politique municipale, rien ne change pour l’instant ».

« C’est sûr que de voir [noir sur blanc] que la Ville propose de fermer la piscine ne peut que nous faire craindre le pire », affirme cependant Monique LaCoste, présidente du comité Sauvons la piscine Norwood.

« Nous savions que ce rapport allait être rendu public, c’est le rapport que Mathieu Allard avait demandé avant même de rencontrer la communauté au mois de mai dernier. Depuis ce temps, il y a eu beaucoup de travail de fait », indique-t-elle cependant.

Nous avons reçu l’assurance du conseiller que le rapport allait être reçu à titre d’information seulement. Monique LaCoste, présidente du comité Sauvons la piscine Norwood

Des solutions toujours cherchées, aucune estimation des coûts

Le 11 septembre, Mathieu Allard souhaite faire approuver, par ses collègues, une proposition du Comité Riel pour chercher une manière de réparer de façon permanente la piscine. « Ce serait alors un rapport qui arriverait, je l’espère, pour les considérations du budget 2019 », ajoute-t-il.

Le comité Sauvons la piscine Norwood, de son côté, avait déjà entamé des démarches pour trouver une solution. « Nous avons reçu l’opinion d’un ingénieur qui disait que, de façon générale, il faut considérer les coûts énormes » relatifs à la fermeture d'une piscine, explique Monique LaCoste. Jusqu’à maintenant, dit-elle, « la Ville n’a jamais exploré de façon sérieuse une réparation à cette piscine ».

Le deuxième rapport qui sera demandé par Mathieu Allard permettrait de chiffrer le coût des diverses options de réparations envisagées.

« Ce serait probablement une réparation assez dispendieuse et on ne sait pas, à ce point-ci, si elle est viable, reconnaît le conseiller. C’est pourquoi on veut demander à l’administration de créer un rapport qui considérerait des réparations comme une possibilité. »

« Il y a toujours espoir et nous demeurons confiants », conclut Monique LaCoste.