Un texte de Marie Isabelle Rochon

Pour cette seconde année, quatre nouveaux cours seront offerts aux élèves : économie familiale, technologie, métier spécialisé et habillement textile. On avait les ressources pour pouvoir offrir ces cours-là et on voulait offrir une plus grande sélection aux élèves , affirme la directrice de l’école Rocher du Nord, Nicole Champdoizeau.

Nicole Champdoizeau, directrice de l'école Rocher-du-Nord Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

L’école Rocher-du-Nord n’est pas touchée par un manque de personnel enseignant comme ailleurs dans la province. Il n’y a jamais trop de suppléants, mais on a tout le personnel qu’il nous faut pour l’instant. Pour nous ça va bien heureusement , explique Nicole Champdoizeau.

Beaucoup à offrir

Le petit nombre d'élèves est aussi un avantage selon David Brake, père d’un élève de l’école Rocher-du-Nord. C’est une petite école ce qui permet de donner de l’attention à chaque individu, explique-t-il.