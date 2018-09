Un texte de Louis-Philippe Ouimet

Lorsqu'on me demande quel disque j'amènerais avec moi sur une île déserte, je réponds invariablement Music From Big Pink de The Band. D'ailleurs je ne pars jamais bien loin sans lui depuis que je l'ai découvert à Winnipeg par une froide nuit d'hiver. Si vous êtes invités à la maison, vous apercevrez bien en évidence dans ma cuisine un agrandissement de la photographie du groupe prise par Elliot Landy pour l'intérieur la pochette. Il y a de ces oeuvres qui nous inspirent.

The Band en feu

Music From Big Pink est d'abord une leçon de résilience. Quatre musiciens canadiens originaires de l'Ontario, Rick Danko (basse et voix), Garth Hudson (claviers et saxophone), Richard Manuel (piano et voix) et Robbie Robertson (guitare et voix), se réfugient à Woodstock (deux ans avant le festival) après une difficile tournée avec Bob Dylan où celui-ci se fait huer presque chaque soir lorsqu'il prend sa guitare électrique. On va même jusqu'à le qualifier de traître à la cause folk.

Bob Dylan et ses musiciens sont exténués. Le 29 juillet 1966, Dylan se casse le cou dans un accident moto, tout près de sa maison à Woodstock. Impossible de repartir en tournée. Nos Canadiens doivent se trouver un projet. Ils appellent leur vieux pote originaire des États-Unis, Levon Helm (batterie), qui a quitté la tournée de Dylan en 1965 et avec qui ils ont joué pour Ronnie Hawkins au début de leur carrière.

Pourquoi pas faire un disque ensemble? Il faut d'abord avoir un endroit pour créer des chansons. C'est le bassiste Rick Danko qui trouve une maison à louer au nord de Woodstock, à West Saugerties. Son revêtement extérieur est rose, ce qui va donner le titre à l'album Music From Big Pink. En juin 1967, les musiciens s'enferment dans le sous-sol de la maison « rose » pour plusieurs mois, parfois en compagnie de Bob Dylan, pour pratiquer et composer.

De gauche à droite&nbps;: Richard Manuel, Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson et Rick Danko jouent dans le sous-sol de la maison « rose » Photo : Redferns/Elliott Landy

Dans les pires conditions possible, celui-ci sort de grandes chansons. Début 1968, un contrat de disque est signé et ils enregistrent l'album dans un studio professionnel, ceux effectués dans la maison « rose » n'étant pas assez de bonne qualité.

Leçon de musique

Avec Music From Big Pink, le groupe The Band est devenu, avec Bob Dylan, en grande partie le fondateur de la musique « americana », mélange de country, de folk, de gospel et de blues. L'album s'ouvre sur la pièce Tears of Rage composée par Bob Dylan et Richard Manuel et dont le texte parle de trahison en terre d'Amérique. Sur The Weight, des accents du sud des États-Unis se font entendre alors qu'un homme quitte la ville de Nazareth, en Pennsylvanie. L'album se termine avec I Shall Be Released (aussi de Dylan), un gospel qui parle de rédemption. On n’avait jamais entendu ça avant la sortie du disque.

Musicalement, Music From Big Pink s'impose par les harmonies vocales. Les interprètes chantent à l'unisson, comme si nous étions avec eux dans leur cuisine de la maison rose. Il y a une émotion qui ressort des enregistrements.

Leçon d'enregistrement sonore

Le producteur John Simon a su capter l'atmosphère du sous-sol de la maison rose lorsqu'il a amené The Band dans un gros studio luxueux de New York. Les voix se répondent et les instruments s'entremêlent de façon très organique. La magie de cet album réside d'abord et avant tout dans les juxtapositions de voix qui n'ont rien à voir avec ce que nous avions entendu dans les années 60. C'est à se demander si Paul McCartney avait entendu l'album avant d'enregistrer Hey Jude le 31 juillet et le 1er août 1968.

L'enregistrement de Music From Big Pink est un accomplissement en soi, un travail de moine où chaque note est placée au bon endroit. On se promène du haut-parleur gauche au haut-parleur droit avec aisance, créant un univers en soi sans tomber dans le cliché. Chaque voix, chaque instrument est à sa juste place à tel point que chaque écoute de ce disque est différente.

Music From Big Pink est le 34e meilleur album de tous les temps selon le palmarès du magazine Rolling Stone, tout juste en arrière de Let It Bleed des Rolling Stones, mais devant de l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Une nouvelle version pour les 50 ans

Universal Music a demandé à l'ingénieur de son Bob Clearmountain (Bruce Springsteen, Bryan Adams, David Bowie, INXS) de remixer les bandes originales pour en améliorer la qualité sonore. Un travail salué par un des deux membres encore vivants de The Band, Robbie Robertson. Bob Clearmountain a pris plusieurs libertés, dont celle d'augmenter le volume des voix qui sont encore plus mises de l'avant. L'orgue de Garth Hudson y gagne, les guitares aussi.

Toutefois, il a également cru bon de diminuer sur plusieurs titres la présence de la magnifique basse de Rick Danko. Toute la structure rythmique d'une de mes chansons préférées, We Can Talk, en souffre beaucoup. L'impact du mixage original est perdu. Ironiquement, une des phrases dans cette chanson est : « Well, we could try to reason, but you might think it's treason » (Tu peux essayer de raisonner, mais tu pourrais penser qu'il s'agit de trahison).

L'ultime outrage n'est-il pas d'ajouter au début de The Weight et de Lonesome Suzie du bavardage en studio? Dans le bon vieux temps, on écoutait un album du début à la fin, créant ainsi une certaine ambiance. Or, on ne touche pas à l'ambiance en rajoutant du bavardage et un « Right, right, right » au début. Ça ne se fait tout simplement pas.

Au fil du temps, j'ai acheté le disque vinyle, le disque compact (première version), le disque compact remastérisé (2000) et le téléchargement haute fidélité (24 bits/192 000 kHZ) de Music From Big Pink. Le téléchargement en haute définition est ce qui se rapproche le plus de la version originale sortie en 1968. J'attendais donc la « nouvelle » version avec impatience. Avais-je tout entendu? Eh bien non. Il y a des passages qu'on entendait moins auparavant, mais c'était bien parfait ainsi. C'était voulu. Il s'agissait à l'origine d'un exercice d'équilibre musical auquel il ne fallait pas toucher. Le son est plus « clair » dans cette réédition alors qu'à l'origine, il était beaucoup plus rond et organique.

La pochette de l'album Music From Big Pink du groupe The Band Photo : Amazon

Cette réédition est sans aucun doute un geste noble, mais qui comporte une certaine maladresse. Le coffret qu'on a baptisé 50th Anniversary Super Deluxe contient un superbe livret, un impressionnant et silencieux pressage vinyle, un disque compact et un disque Blu-Ray, mais pas carte pour télécharger l'album en haute résolution. Vraiment? On aurait aussi aimé avoir davantage d'enregistrements inédits. L'occasion était parfaite pour le faire.

Mais ne crachons pas dans la soupe. Music From Big Pink est nourriture pour nos oreilles et chaque réédition mérite qu'on y porte attention. Déjà, Robbie Robertson laisse sous-entendre que les autres albums de The Band pourraient être remixés.

Bob Clearmountain et à Robbie Robertson n'ont pas répondu à notre demande d'entrevue.