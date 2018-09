Chaque jour de semaine, 15 000 poids lourds traversent le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, entre la Rive-Sud et Montréal. Autant passent par le pont Champlain.

« Ils représentent de 5 % à 10 % des déplacements à l'heure de pointe, mais ils sont beaucoup plus gros » que les autres véhicules, souligne Florence Junca-Adenot, professeure d’études urbaines et touristiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Idéalement, il faudrait essayer de les déplacer en dehors des heures de pointe. »

Tout l'été, sur le pont Mercier, devant la congestion monstre créée par des travaux, les camions ont justement été interdits aux heures de pointe. Pourrait-on étendre cette mesure en tout temps sur les ponts?

Les camionneurs imaginent difficilement ne pas pouvoir entrer à Montréal à l'heure de pointe.

« Impossible : nous autres, on commence à 5 h 30 le matin, dit l’un d’eux. Toutes les compagnies commencent super tôt. »

« Je ne peux pas faire ma journée au complet en deux heures le matin, puis disparaître », souligne un autre.

La problématique des camions qui aggravent la congestion est vécue un peu partout sur la planète. De nombreuses villes ont mis en place certaines solutions.

Ce qui commence à se faire dans des villes européennes, Bruxelles en particulier, ce sont des hubs de distribution, c'est-à-dire des pôles de distribution, à l'extérieur du centre-ville. De là, on peut distribuer avec des plus petits camions, sur mesure. Ça peut se faire en dehors des heures de pointe. Florence Junca-Adenot, professeure d’études urbaines et touristiques à l’UQAM

Un pôle du genre sur la Rive-Sud est envisageable, croit Mme Junca-Adenot.

Livraisons nocturnes

D’autres villes, sans nécessairement interdire les plus gros camions, en limitent le nombre et répartissent leurs livraisons dans le temps.

New York a innové en 2009 avec un projet pilote.

Moyennant une subvention, une cinquantaine de commerces et de transporteurs ont accepté de livrer ou de recevoir leurs marchandises le soir ou la nuit.

Résultats : des temps de livraison améliorés et des pertes financières diminuées pour les camionneurs.

D'autres villes américaines ont ensuite imité New York.

Ces solutions pourraient-elles être tentées à Montréal?

Plus de 130 millions de dollars de pertes dans les dernières années pour accéder à la ville de Montréal au niveau des carburants, au niveau du personnel, au niveau de l'ajout d'équipements. Donc, oui, l'industrie est favorable à regarder d'autres scénarios avec tous les acteurs concernés. Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec

C'est peut-être le plus gros défi : convaincre les commerçants d'adapter leurs heures de livraisons.

Bruno Ménard, copropriétaire de cinq épiceries IGA, dont trois à Montréal, n’est guère enchanté par cette idée.

« On est dans des municipalités qui ne permettent pas d'avoir de livraisons ou de bruit après certaines heures ou avant certaines heures le matin », fait valoir M. Ménard.

« Nous n'avons pas de staff de nuit », ajoute-t-il.

L'administration de Valérie Plante prépare un plan, mais ne donne pas de précisions. Réponse en décembre.

« Si on ne prend pas de front ce problème-là, si on n'essaye pas d'optimiser le transport des marchandises en dehors des heures de pointe pour fluidifier aux heures de pointe, on travaille dans la mauvaise direction », soutient Éric Alan Caldwell, responsable des transports à la Ville de Montréal.

La Ville espère que le gouvernement Québec collaborera avec elle.

