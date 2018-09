Un texte de Thomas Deshaies

Les trois candidats ont annoncé vouloir revoir les règles entourant les abris sommaires et les baux de villégiature, qu'ils jugent inadaptés au contexte contemporain.

On sait que les activités de chasse et de pêche, c'est souvent plus familial, donc il y a des aménagements à faire qu'on n'aurait pas fait il y a 40 ans, puisque que c'était, j'oserais dire, plus exclusif aux hommes , explique le candidat dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette.

Les candidats n'ont toutefois pas voulu s'avancer sur les mesures envisagées, rétorquant qu'il faudrait d'abord consulter les acteurs du milieu, notamment les MRC.

À lire aussi : Les préfets veulent des changements au règlement sur les baux d'abris sommaires

Transport collectif à pérenniser

Les libéraux se sont aussi engagés à mettre sur pied un sommet intrarégional sur le transport collectif, et ce, rapidement. Il y a des lignes qui ont été pérennisées pour une période, mais on va revenir avec cette problématique, donc on ne peut pas retarder, explique le candidat d'Abitibi-Est , Guy Bourgeois.

Les candidats assurent que des fonds publics seraient au rendez-vous pour concrétiser les mesures proposées.

Recherche du consensus

Questionnés à savoir pourquoi le Parti libéral ne s'était pas attaqué à ces deux enjeux lors du précédent mandat, les candidats ont rétorqué qu'il n'y avait pas eu de consensus parmi les acteurs du milieu sur les mesures à adopter. Le principe, c'est que les solutions doivent émerger du territoire, avec les acteurs, croit M. Bourgeois. Il faut constater que ce n'est pas arrivé.

À lire aussi : Transports : Luc Blanchette assure que la région n'a pas reçu que des miettes

Une explication reprise par Luc Blanchette pour expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas, dans les dernières années, modifié les règles pour les baux de villégiature et les abris sommaires. On a été au maximum qu'on pouvait, tranche-t-il. Quand on parle de changements réglementaires, il faut que ça fasse consensus. Il faut aller chercher des solutions qui vont satisfaire le monde, ce qu'on n'avait pas nécessairement réussi à faire [lors du dernier mandat].

Une certaine confiance, malgré les sondages

Même si selon les derniers sondages nationaux, les libéraux sont loin de pouvoir crier victoire, le député sortant de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette, affichait une certaine confiance lors de la conférence de presse. Si je n'avais pas de chances de gagner, je ne serais pas en politique, rétorque-t-il, lorsque questionné sur le sujet. Je me méfie des sondages. Présentement, ce que je sais comme donnée dure, c'est que 40 % des gens sont encore indécis.

Honnêtement, je suis bien surpris, parce que les gens reconnaissent tout ce qu'on a fait de bon, mais il faut faire rêver le monde. C'est pour cela notre slogan « faciliter la vie des gens ». Il faut se rapprocher des préoccupations de la population. Luc Blanchette, candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue