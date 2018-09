Le réalisateur, qui a étudié le cinéma en Colombie-Britannique, a imaginé, puis tourné le film dans la région de Québec en 2016, dans des décors bien connus de son enfance.

« Ça a été un processus assez unique parce dès le début de l’écriture, je savais que ça se passerait ici. D’habitude, quand on écrit un scénario, ça évolue énormément entre le stade où on écrit et après. On trouve les acteurs et les lieux et il faut s’adapter, mais dans ce cas, je savais dès le début que ça se passait avec Louise Portal, ici au chalet de ma grand-mère au lac Saint-Joseph », explique le réalisateur.

Everything Outside, un drame contemplatif sur les rapports humains, porte sur une relation entre une artiste franco-canadienne dans la soixantaine (Louise Portal) et un jeune acteur d'origine libanaise de Toronto (Ahmed Muslimani).

Le film a été tourné sur les lieux du chalet de la grand-mère du réalisateur. Photo : Radio-Canada

Né d'un père anglophone et d'une mère francophone, David Findlay a déjà produit plusieurs courts métrages en anglais et en français. Everything Outside est tourné en anglais, avec des comédiens avec lesquels le réalisateur avait déjà travaillé.

« Je voulais écrire un rôle pour Louise, je l’ai écrit pendant un an et demi sans qu’elle le sache et j’espérais qu’elle dise oui. C’est son premier rôle en anglais. Elle a pris ce challenge et donné une super belle performance », mentionne David Findlay.

Créativité

Le film qui bénéficiait d’un très petit budget de 80 000 $ a été tourné dans la créativité et avec l’aide de beaucoup d’amis.

« Toute l’équipe, c’est des amis de près ou de loin qui sont venus d’aussi loin que Vancouver et Toronto pour aider à faire le film et tout le monde restait dans le chalet, c’était comme un camp d’été de cinéma! », décrit le réalisateur.

Le lac Saint-Joseph sert de décor au film Everything Outside Photo : Radio-Canada

Everything Outside sera présenté en grande première au Festival de cinéma de la ville de Québec. Un honneur pour le jeune réalisateur.

« C’est un énorme plaisir de pouvoir présenter le film à Québec, devant ma famille, mes amis, au festival de Québec auquel j’ai participé dans le passé avec quelques courts métrages, mais je n’avais jamais pu y assister alors j’ai très hâte. »

La première du film de David Findlay aura lieu le dimanche 16 septembre en début de soirée au Musée national des beaux-arts du Québec.