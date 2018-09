Environnement Canada a publié, mercredi, quelques minutes après 15 h 30, une alerte d'orages violents qui devraient se former cet après-midi et cesser ce soir.

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte dans la région de la capitale nationale.

Les secteurs touchés incluent Ottawa, Gatineau, Hull, Carleton Place, Franktown, Carp, Kanata, Aylmer, Richmond, Nepean, Kars, Gloucester, Orléans, Metcalfe, Russell et Rockland.

L'agence fédérale explique que des fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules. Les orages violents peuvent aussi produire des tornades. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Une veille d'orages violents est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages qui pourraient s'accompagner d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.

À 17 h 22, 3300 abonnés étaient privés de courant en Outaouais, surtout dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Dans l'Est ontarien et à Ottawa, 4500 clients d'Hydro One et d'Hydro-Ottawa attendaient d'être rebranchés.