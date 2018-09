Selon les agriculteurs, ce système a fait ses preuves en stabilisant les prix sur le marché tout en assurant un revenu aux producteurs de lait, d’œufs et de volaille.

Jean-Yves Goulet, propriétaire de la Ferme Goulaise à Saint-Bernard, en Beauce, affirme que de nombreuses entreprises agricoles ne survivraient pas à la disparition de la gestion de l’offre, particulièrement en région.

« Les régions seraient défavorisées parce qu’actuellement, tous les producteurs reçoivent le même prix, tous les producteurs paient les mêmes coûts de transport, peu importe s’ils soient à 1 km de l’usine ou à 5-600 km, parfois plus. Ça fait qu’on a un système au Québec qui favorise la tenue des fermes en région », indique le producteur laitier.

Son fils Étienne abonde dans le même sens. Il soutient que le système de gestion de l’offre permet aux producteurs d’obtenir un prix stable et prévisible.

« C’est pour ça qu’on aimerait continuer avec notre système qui marche assez bien, qui est équitable aussi pour tous les acteurs de la filière », dit-il.

Les propriétaires de la Ferme Goulaise soutiennent que le maintien de la gestion de l’offre est essentiel, surtout en région. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

« On a déjà donné »

De son côté, Yves Labbé, copropriétaire de la Ferme du Hibou, à Saint-Lambert-de-Lauzon, soutient que les producteurs agricoles ont déjà fait leur part.

Il rappelle que le gouvernement fédéral a récemment facilité l’accès des producteurs étrangers au marché canadien du fromage.

« Je ne souhaite pas de malheur à personne, mais je pense qu’on a déjà donné et que c’est à un autre de donner au suivant, indique M. Labbé. On ne demande pas des fortunes, mais on veut bien vivre. On est comme l’ensemble de la société. »

Des producteurs agricoles de partout au Québec se réuniront devant le bureau du premier ministre Justin Trudeau à Montréal, jeudi, pour appuyer le gouvernement canadien dans ses négociations.

Avec les informations d’Alexandra Duval et Marc-Antoine Lavoie