Les « candidates santé » des quatre principaux partis en lice pour l'élection du 1er octobre ont croisé le fer à Montréal. Elles ont présenté les positions de leur parti respectif sur les priorités définies par la FIQ.

La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ), Gertrude Bourdon, ex-PDG du CHU de Québec, a dû défendre le bilan du gouvernement sortant et les décisions du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. C’est d’ailleurs lui qui devait initialement participer au débat, mais le PLQ a finalement préféré envoyer celle qui est pressentie comme future ministre de la Santé si le gouvernement Couillard est réélu.

Le ton n’a jamais monté, même si les autres candidates ont remis en question les décisions de M. Barrette à plusieurs reprises.

Danielle McCann, candidate dans Sanguinet pour la Coalition avenir Québec, a déclaré que son parti voulait abolir les heures supplémentaires obligatoires, un enjeu majeur pour les travailleurs de la santé, ce qui n'a pas manqué de susciter les réactions de personnes qui suivaient la retransmission du débat sur Facebook.

Diane Lamarre, candidate pour le Parti québécois, et Vanessa Roy, candidate de Québec solidaire, envisagent toutes deux notamment d’accorder un plus grand rôle aux infirmières praticiennes spécialisées et d’abolir la prime accordée aux médecins pour les superviser.