Âgée de 38 ans, Schiavone a écrit quelques unes des plus grandes pages de son tennis national, devant notamment la première joueuse italienne à percer le top 5 mondial.

Elle a réussi l'exploit en janvier 2011 en se classant 4e à la WTA.

Celle qui a fait ses débuts en 1996 dans un tournoi Challenger, a perdu les huit premières finales WTA auxquelles elle a pris part avant de signer un premier triomphe au tournoi de Bad Gastein, en Allemagne, en 2007.

Sa victoire la plus importante est survenue trois ans plus tard, en 2010 à Roland-Garros, quand elle a mis la main sur le titre des internationaux de France en battant, coup sur coup, Li Na, Maria Kirilenko, Caroline Woznaicki, Elena Dementieva et Samantha Stosur.

Elle est venue bien près d'y défendre son titre l'année suivante, mais elle s'est inclinée devant la Chinoise Li Na en finale.

Schiavone a disputé 20 finales en simple au cours de sa carrière. Elle était une très bonne joueuse de double, récoltant sept titres sur un total de 16 finales.

Il faut souligner sa participation aux finales de doubles des quatre tournois du Grand Chelem.