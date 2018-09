Un texte de Nicolas Pelletier

Sur l’uniforme des policiers qui distribuent des contraventions routières se trouve le nom de la municipalité pour laquelle ils travaillent, mais cette dernière ne verra jamais la couleur de l’argent réclamé aux fautifs.

Avant, l’argent récolté par la province pour des amendes était redistribué avec les municipalités, explique le maire d’Edmundston, Cyrille Simard. Depuis la révision stratégique des programmes du gouvernement actuel [qui a pris fin avec le dépôt du budget 2016-2017], c’est la province qui bénéficie de ces amendes-là.

Un policier d'Edmundston maniant un radar photo Photo : Radio-Canada/Bernard Lebel

L’an dernier, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick a touché 7 460 681 $ grâce aux contraventions.

Ça pouvait peut-être représenter 50 000 $ à Edmundston, estime le maire, et cet argent, on ne l’a pas pour offrir un service public de qualité. On ne l’a pas plus pour nos défis d’infrastructures. Cyrille Simard, maire d'Edmundston

Partage des revenus

Tout comme ses collègues des autres grandes villes néo-brunswickoises, Cyrille Simard croit qu’il est temps de revoir le partage des revenus avec la province, en particulier à quelques semaines de la légalisation du cannabis.

Une des raisons pourquoi on veut un nouveau partage des revenus, explique Paolo Fongemie, maire de Bathurst, c’est justement pour pallier l’augmentation des dépenses, comme la formation des officiers et l’accompagnement d’une personne suspectée de conduire avec des facultés affaiblies en lien avec la marijuana.

Paolo Fongemie estime que Bathurst recevait entre 65 000 $ et 90 000 $ par année avant 2016.

Maintenant qu’on a une nouvelle loi municipale, ce n’est plus le parent qui dit aux enfants quoi faire et comment le faire, c’est plutôt une relation de frère à frère, poursuit le maire. Si les gouvernements provincial et fédéral prennent des décisions qui ont un impact sur les dépenses municipales, il faut que les revenus suivent.

Le maire d’Edmundston abonde dans le même sens.

Il est temps de regarder ces questions-là non pas à la pièce, mais avec une perspective beaucoup plus élargie et en se demandant : “est-ce que le régime de taxation tous azimuts, les taxes foncières, les amendes, toutes ces questions-là, est-ce que ça correspond à la réalité d’aujourd’hui?”. Cyrille Simard

L’Association des cités du Nouveau-Brunswick et l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick ont interpellé les partis provinciaux afin qu’ils s’engagent à examiner certains enjeux clés.

Blaine Higgs, chef progressiste-conservateur, a déjà promis d'éliminer des obstacles qui empêchent les cités de générer des revenus, une des demandes des municipalités.

Les libéraux répondent qu'ils discutent avec les municipalités de leurs besoins en matière de sécurité publique et de financement.

Un gouvernement vert étudierait quant à lui la possibilité de remettre les fonds des amendes aux municipalités.