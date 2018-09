Elle vient d'acheter la bâtisse qui abrite notamment le bar Magic Night au coût de 500 000 $.

La coopérative souhaitait depuis quelques années acquérir un bâtiment où exploiter son commerce. Cette nouvelle acquisition lui permettra notamment de prendre de l'expansion.

L’espace est plus grand et les possibilités sont plus grandes. Il y a une cuisine commerciale, des chambres froides. Ça permet de bonifier le menu et d’avoir des installations qui sont plus professionnelles, donc qui facilitent le travail pour les cuisiniers et les serveurs , explique Geneviève Demers, fondatrice du Café Cambio.