En septembre 1973, la tension politique et sociale est palpable au Chili. Depuis presque trois ans, une coalition de partis de gauche, menée par le socialiste Salvador Allende, dirige le pays à la suite d’une victoire électorale.

Le gouvernement de l’Unité populaire a fait adopter un ensemble de réformes qui remettent en question le pouvoir des élites chiliennes.

Le changement vise notamment le démantèlement de la mainmise externe sur l’économie chilienne. Salvador Allende s'attaque à peu près à tous les fronts.

Il nationalise les ressources naturelles et exproprie les compagnies étrangères. Il corrige les lois du travail et élargit l’accès à l’éducation. Il impose une réforme agraire qui distribue des terres aux paysans.

En agissant ainsi, le président Allende se fait des ennemis jurés, à l’intérieur comme à l’extérieur du Chili.

Peu à peu, les secteurs privilégiés de la population chilienne se braquent contre le gouvernement Allende.

Leur opposition devient si intense qu’ils en viennent à renier le principe même de la démocratie. Plusieurs souhaitent même ouvertement que les militaires osent un coup d’État.

À l’étranger l’administration américaine du président Richard Nixon veut aussi déloger le gouvernement de l’Unité populaire. Aux nationalisations et aux expropriations, les États-Unis répliquent par un blocus économique qui paralyse le Chili.

Pendant plusieurs mois, l’Armée, qui demeure fidèle au principe démocratique, refuse d’intervenir.

Mais en août 1973, l’arrivée d’un nouveau Commandant en chef des Forces armées change la donne. Le général Augusto Pinochet ordonne quelques semaines après sa nomination la liquidation du gouvernement Allende et de ses réformes.

Le coup d’État se produit le 11 septembre 1973.