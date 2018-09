Un texte de Jérôme Labbé

C’était l’exemple parfait d’un point de presse gâché.

À Rimouski, mercredi matin, la presse avait été conviée par le PQ pour se faire présenter les engagements électoraux du parti envers les personnes âgées, dont un montant de 358 millions de dollars qui servirait, en cas de victoire péquiste le 1er octobre, à instaurer un crédit d’impôt « solidarité aînés ».

Pourtant, les questions des journalistes ont presque toutes porté sur autre chose : le cas de Guy Leclair, député sortant de la circonscription de Beauharnois, maintenant formellement accusé de conduite avec les capacités affaiblies.

« Ce doit être parce que notre communiqué de presse est vraiment très clair », a ironisé M. Lisée, pendant la période des questions des médias anglophones.

N’empêche : n’est-il pas frustrant de voir sa campagne ainsi éclipsée?

« Je note qu’il y a équité des campagnes, parce que mes adversaires ont aussi un certain nombre de problèmes avec des candidats », a-t-il répliqué, en faisant référence aux cas d’Éric Caire (CAQ), de Stéphane Laroche (CAQ) et de Gertrude Bourdon (PLQ).

« On a tous vu neiger et on sait que c’est une variable dans les campagnes, qu’il va y avoir des cas de candidats qui vont s’imposer dans la conversation de la campagne, admet-il. Ensuite, c’est une question de dosage […] Ces cas-là existent, on doit en parler, mais en même temps, les partis prennent des engagements qui sont extrêmement sérieux et aujourd’hui, ce qu’on annonce va changer la vie de centaines de milliers d’aînés, alors je pense que ça fait partie de la conversation aussi. »

Le PQ avait convié la presse pour parler des aînés, mercredi matin, à Rimouski. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

« C’est la vie, ça fait partie de la campagne, a-t-il ajouté, philosophe. Ça ne sert à rien d’être frustré. Il faut simplement bien jauger la situation, avoir des réponses qui sont fermes, qui sont fondées sur des principes. »

On ne se trompe pas si on a des principes. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Le problème, c’est que M. Leclair n’est pas le premier candidat péquiste à faire ombrage à la campagne du chef; c’est le troisième en une semaine.

Des candidats gênants

De passage dans le Centre-du-Québec, mercredi dernier, Jean-François Lisée a confirmé l’exclusion de son candidat dans Drummond–Bois-Francs, Pierre Marcotte, qui a tenu des propos « antimusulmans » – pour reprendre le vocable du chef péquiste, qui n’utilise jamais l’expression « islamophobe ». Cette affaire, a-t-il reconnu, l’avait rendu « de très mauvaise humeur ».

Le lendemain, c’était plutôt sa candidate dans Mercier, Michelle Blanc, qui le mettait dans l’embarras, en raison d'une série de tweets déplacés dirigés contre le blogueur Xavier Camus, à l’origine des révélations de la veille sur Pierre Marcotte.

D’autres candidats nous réservent-ils des surprises d’ici le 1er octobre?

« Je suis sûr qu’il va y en avoir dans les autres campagnes, sourit-il. Dans la mienne, j’espère que non, mais je ne peux pas prendre d’engagement avec vous qu’il n’y aura aucun autre cas. »