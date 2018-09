Le gouvernement provincial veut maintenir les tarifs d’électricité à des niveaux abordables, en dépit des importants dépassements de coûts du mégaprojet de développement hydroélectrique de

Muskrat Falls, au Labrador.

Les tarifs d’électricité doubleront et atteindront 22,89 cents par kilowattheure en 2021 si rien n’est fait, selon les estimations.

Le gouvernement précédent avait soustrait Muskrat Falls à la surveillance de la Régie des services publics, une énorme erreur , selon le premier ministre provincial Dwight Ball.

La construction du barrage de Muskrat Falls a coûté beaucoup plus cher que prévu. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Le gouvernement provincial demande à la Régie de rédiger un rapport préliminaire d’ici le 15 février 2019, puis de remettre son rapport final le 31 janvier 2020.

Le mandat de la Régie est de s’assurer que les tarifs soient justes et raisonnables et le service [d’électricité] sécuritaire et stable. Nous examinons les options pour réduire les coûts, faire des économies et générer des profits , dit Siobhán Coady, la ministre provinciale des Ressources naturelles.

Le premier ministre Dwight Ball et la ministre des Ressources naturelles Siobhán Coady le 5 septembre 2018 à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/CBC/Terry Roberts

Dwight Ball a quant à lui fait valoir que la Régie des services publics avait prouvé par le passé son habileté à maintenir les tarifs d’électricité à un niveau qui est à la portée des clients de la province.

La Régie examinera les activités de Nalcor en matière d’électricité pour identifier où la compagnie peut épargner de l’argent et où se situent les occasions de revenus. Le rapport devra aussi communiquer au ministère des Ressources naturelles les besoins en énergie des consommateurs de la province et les possibilités d’exporter de l’électricité produite à Muskrat Falls.

La province recommande que la Régie consulte le Défenseur des consommateurs de la province dans le cadre de son examen de la situation. Le gouvernement s’engage à rendre les rapports publics et à prendre en considération ce qu’ils renferment.