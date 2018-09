Un texte de François Le Blanc

Après un mois de camp d’entraînement avec les Wildcats de Moncton, Mika Cyr est prêt à faire le saut. Le jeune Brayon, comme on surnomme les natifs du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, est plein de confiance.

Je suis venu au camp [des Wildcats] et je suis bien préparé pour la suite, lance Cyr. Je me suis entraîné fort tout l’été hors glace. J’ai pris quelques jours de congé avant mon départ pour m’assurer d’être bien reposé.

Le repos sera essentiel pour récupérer du long voyage et s’adapter au décalage horaire de quatre heures entre Glendale et Moncton.