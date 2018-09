Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Martin Toulgoat

En conférence de presse, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a plaidé pour la cause. Il ne comprend pas pourquoi, selon lui, l’État québécois est si frileux devant l’éolien. Pourquoi on voit ça comme un problème? Qui sur la planète se plaint d’avoir trop d’énergie à part l’État québécois? a-t-il demandé.

Moi, quand je me lève avec trop d’énergie, j’en fais pas mal plus et je livre pas mal plus de projets dans ma journée. Ça devrait être la même affaire pour le Québec. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le président de la Régie intermunicipale du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, indique que la filière éolienne est maintenant capable d’offrir de l’énergie à un prix avantageux en comparaison avec les nouveaux projets de barrages hydroélectriques .

Quant au maire de Sainte-Anne-des-Monts et président de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Simon Deschênes, il estime qu’il faut profiter du fait que l’industrie est « reconnue, efficace et arrivée à maturité ».