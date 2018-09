Un texte de Joane Bérubé



Les élus de Matane ont accepté lors de leur dernière rencontre de verser 125 000 $ en trois ans à la Cuisine collective. En échange, la Ville deviendra propriétaire du terrain éventuellement libéré par la démolition de la partie arrière d'un bâtiment.

Pour le maire de Matane, Jérôme Landry, il s’agit d’une entente « gagnant-gagnant » puisque la transaction permettra de prolonger la promenade du Capitaine, qui longe la rivière Matane.

Cuisine collective Photo : Radio-Canada.ca

La Cuisine collective travaille depuis plusieurs mois sur ce projet de déménagement qui devrait voir son aboutissement au cours des prochaines semaines.

Outre le soutien de la Ville de Matane, la Cuisine peut aussi compter sur celui de la MRC qui a déjà confirmé un versement de 40 000 $.

La directrice de l’organisme, Hélène Jolicoeur, explique que les administrateurs attendent encore quelques réponses de ses bailleurs de fonds. Elle se dit toutefois optimiste et croit que la Cuisine collective sera en mesure de devenir propriétaire de l’immeuble cet automne.

Le déménagement de la cuisine se fera en 2019, selon le déroulement des travaux.

D'importantes rénovations

Il s’agit en effet d’un projet d’envergure pour l’organisme communautaire puisque le bâtiment convoité a besoin d’importantes réparations. L’organisme est déjà en possession des plans et devis.

La partie arrière devra notamment être démolie.

Comme le mur donne sur la Matane, une rivière à saumon, une autorisation du ministère de l’Environnement a dû être déposée pour effectuer les travaux de démolition. « C’est un dossier qui n’est pas très compliqué, mais qui doit être évalué et autorisé. On ne touche pas à la rivière. On ne dérangera pas un saumon », indique Mme Jolicoeur.

Une fois les rénovations terminées, une entrée indépendante donnant accès au sous-sol sera située à l’arrière. L’immeuble aura ainsi deux façades, une à l’avant donnant sur la rue Saint-Jérôme et l’autre, donnant sur la rivière.

La Cuisine collective entend louer les espaces du sous-sol.

Arrière de l'édifice de la Co.mode verte Photo : Radio-Canada

L’organisme souhaiterait conserver une vocation communautaire à l’endroit. Il y a différents scénarios de divisions, commente Mme Jolicoeur, on est déjà en pourparlers avec des organismes. L’idée est de faire en sorte d’offrir des services à nos clientèles avec des organismes qui vont un peu rejoindre les mêmes gens.

L’achat, la réparation du bâtiment et le déménagement de l’organisme sont évalués à environ 750 000 $.

L'édifice de la rue Saint-Jérôme appartient toujours à la Co.Mode verte qui utilisera l'argent de la vente pour éponger ses dettes.

La Cuisine collective est aussi en discussions avec les créanciers de l’ancienne ressourcerie.