Une cinquantaine de cliniques existent déjà dans la province, mais jusqu’ici les patients devaient se rendre dans le sud de l'Ontario, faute d’établissements dans le Nord-Est de la province.

« Je suis tellement contente que les gens de Sudbury, de Timmins et de New Liskeard n’aient plus à s’inquiéter avec le transport et tout ce qui va avec », se réjouit Krystle Senecal, une résidente de Warren.

À lire aussi : L’Ontario devient la deuxième province à financer la procréation assistée

L’hiver dernier, Krystle Senecal a donné naissance à son premier enfant, après plusieurs séjours dans des cliniques de fertilité du sud de la province.

Les patients du nord négligés

Jennifer Labrosse, une femme qui a eu recours à une clinique de fertilité, sait ce que cette ouverture signifie pour de nombreux patients.

Jenny Labrosse a eu dû se rendre jusqu'à Toronto pour recourir à une fécondation in vitro. Photo : Radio-Canada/Markus Schwabe

Des fois, j’ai le sentiment que nous sommes négligés. C’est un poids sur les épaules qu’on enlève aux gens d’ici. Jenny Labrosse, une patiente de clinique de fertilité

La Dre Jennifer Jocko, qui co-administra la nouvelle clinique, abonde dans le même sens.

« Nos patients du nord ont accès comme les gens du sud au financement [provincial]. Sauf qu’avant, ils devaient se rendre dans le sud pour recevoir des traitements », explique-t-elle.

En 2015, le gouvernement de Kathleen Wynne a rendu l’accès de la procréation assistée gratuit aux Ontariennes de 42 et moins.