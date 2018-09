Lundi, la petite Katia Bilodeau s'en est tirée avec plusieurs ecchymoses après être tombée d'un manège en mouvement exploité par l'entreprise Amusements spectaculaires.

La petite fille s'est retrouvée coincée en dessous de la voiture. Photo : Martine Waters

La fillette se serait retrouvée coincée entre le véhicule et le rail d'un manège en marche, un incident que sa mère, Martine Waters, a bien du mal à s'expliquer. C'est la nièce de Mme Waters qui se trouvait avec Katia lors de l'accident.

[Ma nièce] m'a dit que la petite n'était pas attachée avant que le carrousel commence. Elle a averti l'opérateur du manège en lui faisant signe de la main que la petite n'était pas attachée. Le monsieur est venu attacher la petite , explique Mme Waters.

Katia Bilodeau a la suite de son accident. Photo : Martine Waters

Lors de l'incident, affirme Mme Waters, plusieurs témoins auraient signifié à l'opérateur d'arrêter le manège. Ce dernier aurait pris un certain temps avant d'actionner le bouton d'arrêt afin d'immobiliser le carrousel.

C'est le conjoint de ma nièce qui a été obligé de sauter la clôture de sécurité du manège pour aller récupérer ma petite fille. Martine Waters, mère de Katia Bilodeau

Selon Mme Waters, sa nièce lui aurait expliqué que la fillette serait tombée, la jambe coincée dans la voiture et le corps se serait trouvé coincé entre la roue et le rail.

On n'en veut pas au Festival de montgolfières, ce n'est pas ça le point. Ce qu'on veut, c'est se faire entendre sur le manque de sécurité qui a eu et le manque d'attention , affirme Mme Waters.

La famille n'exclut pas la possibilité de poursuivre les instances concernées. Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), aucune infraction criminelle n'a été constatée dans ce cas.

Deux enfants ont été blessés

Au moins deux accidents impliquant des enfants se sont produits dans des manèges lors du week-end dernier au FMG.

Selon une témoin de la scène, Tania Leblanc, ce n'est pas clair si l'enfant de 3 ans était attachée ou non. Les parents disent oui, le monsieur dit non. [...] La petite fille s'est ramassée par terre, je crois sincèrement à cause d'un manque de surveillance de la personne en charge , précise-t-elle.

Le Festival de montgolfières de Gatineau a confirmé mercredi que l'organisation va entrer en contact avec les familles pour s'enquérir de l'état santé des blessés.

Avec les informations de Jérôme Bergeron et de Camille Boutin