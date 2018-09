Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Originaire de L'Isle-Verte et résidente de La Mitis depuis 2015, Marie-Phare Boucher a complété un baccalauréat en biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Elle entame cette année des études en Technique d'échographie médicale au Cégep de Rimouski.

La candidate affirme que l'environnement et l'agriculture sont au cœur de sa campagne électorale.

Elle désire notamment s'attaquer à l'érosion des berges et aux changements climatiques qui ont engendré, estime-t-elle, les périodes de sécheresse qu'ont connues les agriculteurs cet été. On est le seul parti pour lequel l'environnement est l'élément numéro un , ajoute-t-elle.

L'électrification des transports

L'électrification des transports est centrale pour Québec solidaire qui s'engage à interdire la vente des voitures à essence en 2030.

Ce n'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas avoir de voiture électrique. Marie-Phare Boucher, candidate de Québec solidaire dans Matane-Matapédia

L'agriculture comme moteur économique

Marie-Phare Boucher veut favoriser la mise en marché des produits biologiques et encourager la distribution des produits locaux en circuits courts. Les hôpitaux et les écoles pourraient changer leur menu et utiliser des produits québécois locaux dans leurs institutions , précise-t-elle.

Elle affirme qu'un soutien technique et financier sera offert aux producteurs qui désirent se lancer dans une production biologique si son parti est porté au pouvoir. On voudrait rembourser la certification biologique, parce que ce sont des frais qui sont importants pour les producteurs biologiques, c’est une facture qui inévitablement est transférée aux consommateurs , explique la candidate.





Les transports en commun

Québec solidaire veut rendre plus accessibles les services de transport en commun dans la région, en augmentant la disponibilité et en diminuant les tarifs. On voudrait financer plus ce mode de transport et diminuer les tarifs pour augmenter la mobilité de notre population. Cela éliminerait l’exclusion sociale. On sait qu'avec la population vieillissante, on peut parfois ne plus avoir la possibilité de conduire , souligne-t-elle.

Marie-Phare Boucher fera face au député péquiste sortant, Pascal Bérubé, au candidat du Parti vert, Pierre-Luc Coulombe, à la candidate libérale, Annie Fournier, au candidat caquiste Mathieu Quenum, et au candidat du Parti conservateur Paul Vignola.