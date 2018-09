La famille de Charles Arsenault a signalé son absence à la police le mardi 4 septembre.

Il mesure 5’10 pieds et pèse environ 200 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait un jean et des chaussures de sport.

Le Service régional de Codiac de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sollicite l'aide du public afin de le retrouver. Quiconque a des renseignements sur l'endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-857-2400.