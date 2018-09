Un texte de Geneviève Garon

Le Lavallois Paul Zaidan semblait calme dans le box des accusés, vêtu d'un simple polo bleu pâle. Il lancé un rapide clin d'œil à un jeune homme assis au fond de la salle d'audience et c'est par le biais de son avocate qu'il a clamé son innocence pour des crimes en lien avec l'enlèvement du dirigeant des restaurants Cora, Nicholas Tsouflidis.

L'homme d'affaires demeure détenu jusqu'à vendredi pour son enquête sur remise en liberté, puisque la Couronne a souhaité qu'il demeure incarcéré pour l'instant.

Paul Zaidan est accusé de l'enlèvement et de la séquestration de Nicholas Tsouflidis, de menaces envers ses enfants et sa mère, de même que de vol. Le président-directeur général de Cora a été enlevé chez lui le 8 mars 2017, à Mirabel.

Zaidan a été arrêté tôt mardi à son domicile de Laval par l’escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

Des hommes armés l'ont ligoté, exigé une rançon, avant de l'abandonner en bordure de la montée Champagne à Laval, le lendemain matin.

D'autres arrestations sont à prévoir, selon la Sûreté du Québec.

Faillite et poursuites civiles

L'argent, qui n'a jamais été versé, pourrait avoir eu comme dessein de renflouer les coffres de Paul Zaidan, accablé par les déboires financiers.

Après avoir perdu une franchise du restaurant Cora en 2014, il a fait faillite en juin dernier.

En plus de la restauration, il a aussi été actif dans le domaine du transport et a dirigé une entreprise de location de films et de jeux vidéos.

Deux de ses compagnies sont visées par des poursuites civiles de près de 60 000 dollars.