Le PCQ souhaite se faire connaître dans l'ensemble du Québec en présentant un total de 125 candidats. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura cinq candidats sur les cinq circonscriptions. Seul celui dans Jonquière n’est pas encore connu.

Dans Chicoutimi, le parti a recruté l’ancien président de l’Équipe du renouveau démocratique, Léonard Gagnon. Il veut aider la formation à se faire connaître.

Léonard Gagnon Photo : Radio-Canada

Dans la circonscription voisine de Dubuc, c’est François Pelletier qui porte les couleurs du PCQ. C'est de faire connaître notre message, faire parler de nous par les Québécois et je crois que c'est comme ça qu'on va grandir , mentionne-t-il.

François Pelletier Photo : Radio-Canada

Dans Roberval, le candidat est Carl Lamontagne, et dans Lac-Saint-Jean, Michael Grecoff.

Engagements

Michael Grecoff et un bénévole posent une pancarte électorale. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

S'il est élu, leur parti s’engage notamment à baisser les impôts, à réduire la taxe sur l'essence et à faire disparaître la TVQ sur les biens usagers. L’accès à l’éducation est également un élément important pour la formation politique, tout comme l’abolition de la gestion de l’offre.

Il faut être efficace et concurrentiel avec l'industrie, avec les autres provinces et naturellement avec les autres pays , explique le candidat Michael Grecoff à propos de cet enjeu agricole.

Michael Grecoff Photo : Radio-Canada

C'est vraiment ça qu'on amène de différent : un gouvernement plus petit, plus simple, plus efficace et moins intrusif , conclut François Pelletier.

D'après le reportage de Jessica Blackburn