« L'ère du Far West sur les réseaux sociaux est terminée, a lancé d'entrée de jeu le vice-président du comité, Mark Warner, lors de son discours d'ouverture. Le but de la rencontre d'aujourd'hui est de jeter les premières bases de nouvelles politiques pour les encadrer. »

C'est la première fois que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, visiblement inconfortable, avait à témoigner devant le Congrès américain. La mine dépitée, il a reconnu les ratés de Twitter au cours des deux dernières années en matière de désinformation, de harcèlement, d'ingérence étrangère et de campagnes d'influence automatisées. « Ce n'est pas un espace public sain », a-t-il laissé tomber.

M. Dorsey a donné malgré tout quelques signes encourageants. Sa plateforme retire désormais deux fois plus de faux comptes qu'avant, soit de 8 à 10 millions par semaine. Mais pour lui, Twitter doit réfléchir à son rapport avec son auditoire. « Nous devons nous poser la question : " quels comportements Twitter encourage-t-il ou décourage-t-il chez ses utilisateurs? " Les réponses mèneront à des changements tectoniques chez Twitter, et dans la façon dont notre industrie opère. Les changements requis ne seront pas faciles à mettre en place. »

Il a fait savoir, par exemple, que certains choix visuels dans la présentation de Twitter encouragent les utilisateurs à amasser le plus grand nombre d'abonnés possible, sans égard à la qualité de l'auditoire. Twitter se demande si cela est vraiment un bon incitatif, a-t-il affirmé.

Tout comme son patron Mark Zuckerberg devant le Sénat en avril, la chef des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a reconnu les ratés de la plateforme. Elle a rappelé les initiatives mises en place par Facebook pour éviter de tels dérapages. « Nos adversaires sont déterminés, créatifs et bien financés. Mais nous sommes encore plus déterminés, et nous allons continuer à riposter », a-t-elle assuré.

Mme Sandberg a entre autres mentionné que l'équipe de sécurité avait doublé ses effectifs et qu'elle surveillait désormais les publications en plus de 50 langues. À noter que Facebook est disponible dans 113 langues et dialectes et que, selon certaines informations, il existe entre 150 et 200 langues parlées par plus d'un million de personnes. Le réseau social est d'ailleurs vertement critiqué pour avoir facilité la propagation de fausses nouvelles, parfois meurtrières, au Myanmar et aux Philippines.

Google brille par son absence

Google n'a pas envoyé de représentant devant le comité de renseignement du Sénat. Photo : AFP/Getty Images/JIM WATSON

L'absence de Google n'est pas passée inaperçue. En effet, Larry Page, le PDG d'Alphabet, l'entreprise mère de Google, avait refusé de témoigner. Alphabet avait offert d'envoyer un autre représentant, mais la proposition a été refusée par le comité.

Le témoignage de Google aurait été d'autant plus intéressant que plusieurs médias affirmaient hier après-midi qu'une équipe de chercheurs avait réussi à contourner les systèmes mis en place par Google pour combattre l'ingérence politique. L'équipe a utilisé une adresse IP située en Russie et des roubles pour acheter des publicités à saveur politique aux États-Unis. La teneur de ces publicités était identique à certaines publicités russes retirées sur Facebook. Google les a diffusées sans hésiter.

« Je suis déçu que Google ne soit pas là. Peut-être ses représentants sont-ils trop arrogants », a lancé le sénateur Marco Rubio.

C'est d'ailleurs ce dernier qui avait les questions les plus tranchantes pour Mme Sandberg et M. Dorsey. « À notre demande, vous travaillez à supprimer la désinformation ou les discours haineux, c'est bien, mais que faites-vous quand un régime autoritaire vous demande de le faire? Parce que leurs définitions de désinformation ou discours haineux peuvent être différentes », leur a-t-il demandé. Il a soutenu que le Pakistan a demandé à Twitter de bloquer des sites qui publient du contenu blasphématoire et que la Turquie a fait fermer des comptes de journalistes, entre autres.

« Ce que nous vous avons demandé de faire dans la lutte contre la désinformation, c'est ce que d'autres pays vous ont demandé de faire contre leurs opposants politiques. Ce n'est pas moralement équivalent. N'est-ce pas exact? » a demandé M. Rubio à M. Dorsey. « Oui, c'est exact », a-t-il avoué.

Le malaise des réseaux sociaux

Les deux représentants des réseaux sociaux avaient du mal à expliquer comment ils feraient appliquer, à géométrie variable, leurs politiques et leurs valeurs un peu partout dans le monde. « Nous allons seulement mener nos activités dans des pays si ça respecte nos valeurs », a assuré Mme Sandberg. « Même en Chine? » de répliquer M. Rubio. « Même en Chine », a-t-elle répondu. Facebook et Twitter sont présentement bloqués dans ce pays.

Le malaise de M. Dorsey et de Mme Sandberg provoqué par ces questions en dit long sur l'état des réseaux sociaux. Ceux-ci sont devenus tellement gros qu'ils sont à toutes fins pratiques impossibles à gérer. Ils doivent faire appliquer les mêmes politiques d'utilisation dans des pays aux us et coutumes différents. Ils doivent aussi réussir à naviguer des terrains politiques minés, où la ligne est mince entre ce qui est considéré de la désinformation et ce qui relève de la contestation du pouvoir.

Personne ne devrait sérieusement s'attendre à ce que des ingénieurs de la Silicon Valley soient outillés pour répondre à ces questions complexes et philosophiques. Pourtant, c'est ce que'on leur demande de faire, à défaut d'autres options.

En attendant, ces plateformes continueront sans doute à réagir aux scandales à mesure que ceux-ci sont étalés dans les médias. « Chez Twitter, nous sommes chanceux que notre communauté comprenne beaucoup de journalistes, qui agissent rapidement pour corriger le tir quand il y a de la désinformation », a dit M. Dorsey. La numéro deux de Facebook a aussi reconnu que la plateforme dépendait de certains observateurs externes pour signaler des contenus indésirables ou dangereux.

Désolé, M. Dorsey et Mme Sandberg, mais ça ne devrait pas être le travail des journalistes ni des utilisateurs de faire le ménage de votre plateforme.