Six groupes de défenses de l'environnement lancent une poursuite à la Cour fédérale contre le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, qu'ils accusent d'avoir manqué à leur devoir de protéger une population de 75 épaulards qui réside dans le sud du Pacifique Nord-Est.