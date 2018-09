Il y a deux semaines, un écriteau sur lequel on pouvait entre autres lire Dieu dit non à l’homosexualité et à l'avortement , a créé un tel émoi dans la municipalité de Chatham-Kent que l'entreprise Hub Creative Group a décidé de lancer un cri de ralliement à la communauté contre l'intolérance.

Le panneau a été par la suite retiré. Photo : Radio-Canada/(Andrew Lupton/CBC)

Le signe attirait l’attention partout et ne montrait pas le meilleur visage de Chatham-Kent , explique John Lyons, le copropriétaire et directeur de Hub Creative Group.

Il a donc décidé de produire une vidéo dans laquelle des citoyens de Chatham-Kent lisent des messages qui font la promotion de la communication, de l'ouverture et de l'amour.

En ce moment à Chatham-Kent, tout le monde parle du "panneau", et ce que nous devons faire en tant que communauté, c’est parler. Extrait de la vidéo lancée par la compagnie Hub Creative Group

La compagnie du Sud-Ouest de l'Ontario Hub Creative Group a lancé un vidéo sur Youtube qui fait la promotion de l'amour Photo : Hub Creative Group

Les résidents de la région sont également encouragés à afficher des messages d’amour sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #signsoflove.

Jusqu’à maintenant, plusieurs citoyens ont répondu à l’appel de M. Lyons sur la plateforme Twitter en montrant des photos de plats préparés pour un proche, de gens se donnant un câlin et d’amis souriants.

Début du graphique (passez à la fin) My son made me a special coffee. #signsoflove pic.twitter.com/fjxJbYNBNW — Chandra Clarke, MSc (@chandraclarke) 4 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le droit à la libre expression

Au milieu de cet élan, un résident de Chatham-Kent estime toutefois que celui qui avait commandé le panneau, Ralph Baker, a été privé de son droit à exercer une liberté d’expression lorsqu’on a retiré l’écriteau.

C’est ce qui me choque le plus, qu’il n’ait pas été libre d’afficher le message qu’il voulait , dit-il.

M. Baker ainsi que la municipalité de Chatham-Kent affirmaient la semaine dernière qu’ils n’avaient pas payé pour que l’écriteau soit enlevé.

