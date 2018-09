Situé depuis plus de 20 ans en face du palais de justice, la Brasserie Daniel Lapointe fermera ses portes le 23 septembre pour rouvrir en octobre dans ses nouveaux locaux. Le déménagement [...] nous permettra d’offrir un plus grand nombre de stationnements à nos clients en plus de rendre notre restaurant davantage accessible , a indiqué le directeur général de l'entreprise, Dominic Lapointe.

Il existe trois Brasserie Daniel Lapointe : une à Drummondville, une à Granby et l'autre à Sherbrooke, face au palais de justice. Ce vent de fraîcheur se déplacera jusqu’à Sherbrooke cet automne alors que la Brasserie [...] de Sherbrooke deviendra à l’image de nos deux brasseries à Granby et Drummondville , soutient M. Lapointe.

La première succursale a ouvert ses portes à Sherbrooke il y a presque 30 ans.