Un texte de Claudine Brulé

Le gouvernement de Doug Ford a annulé cet octroi qui avait été annoncé par le précédent gouvernement libéral plus tôt cette année.

Les fonds de 100 millions devaient provenir des revenus de la bourse du carbone, de laquelle le nouveau gouvernement progressiste-conservateur s'est retiré­.

Selon la députée néo-démocrate Marit Stiles, dans l'ensemble des écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario, le coût des réparations nécessaires se chiffre à près de 16 milliards.