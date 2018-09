Un texte de Julie Tremblay

C'est à Rimouski, dans l'une des régions où la population est la plus âgée au Québec, que Jean-François Lisée a présenté ses engagements envers les aînés s'il est élu, le 1er octobre.

M. Lisée propose notamment de rénover les CHSLD, d'instaurer des ratios infirmière/patient plus raisonnables et de créer un nouveau crédit d'impôt pour les aînés qui gagnent moins de 35 000 $ par année.

L'autobus du PQ s'est arrêté à Rimouski, mercredi matin. Son chef, Jean-François Lisée, y a présenté ses engagements envers les aînés, mais c'est plutôt les accusations envers le candidat Guy Leclerc qui ont retenu l'attention. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Il faut rapprocher la réalité des aînés du premier ministre , a affirmé le député sortant de Rimouski, Harold Lebel, qui accompagnait son chef lors de l'annonce. Il a répété que les aînés ont le droit de vieillir dans la dignité et que M. Lisée a toujours eu une bonne écoute pour améliorer leurs conditions de vie.

Faire élire 5 députés dans l'Est

Si M. Lisée est aussi actif dans l'est de la province, c'est qu'il compte faire élire cinq députés du Parti québécois au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Le candidat du PQ dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Vincent Couture, le chef Jean-François Lisée et le candidat dans Rimouski, Harold Lebel Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

En plus des députés sortants Harold Lebel (Rimouski), Pascal Bérubé (Matane-Matapédia) et Sylvain Roy (Bonaventure) dont M. Lisée espère la réélection, le chef souhaite ravir les circonscriptions des Îles-de-la-Madeleine et de Rivière-du-Loup-Témiscouata aux libéraux.

Dans l'Est, on veut Vincent Couture en plus et les Îles-de-la-Madeleine en plus. [...] Vincent est dans une lutte très intéressante à Rivière-du-Loup parce que la majorité de Jean D'Amour est en train de s'effriter. Jean-François Lisée

C'est d'ailleurs à Rivière-du-Loup que le chef péquiste s'est rendu, mercredi midi, pour faire campagne aux côtés du candidat Vincent Couture.

Au cours de la dernière semaine, le chef libéral Philippe Couillard, la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé, ainsi que le chef caquiste François Legault, sont aussi venus faire campagne dans la région.