Avec les informations de Jean-Marc Belzile

L'organisme offre maintenant ses services dans les deux langues.

Tout a été traduit dans les dernières semaines : le site Internet, les dépliants ainsi que les objets promotionnels.

La chargée de projet Gabrielle Arseneau croit qu'il était important d'élargir leur offre de service.

Premièrement, il y a 4 % de la communauté de la région qui est anglophone, on trouvait ça vraiment important que ces personnes puissent avoir accès à nos services, puis tout ce qui est question des communautés autochtones anglophones, on voulait que ces personnes puissent aussi avoir accès aux services dans leur langue natale , fait-elle valoir.

Ce paquet de gomme fait partie des outils distribués par la Coalition d'aide à la diversité sexuelle. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

La Coalition offre aussi une nouvelle formation qui s'intitule « Je suis quelqu'un ».

Ce sont des ateliers gratuits destinés au personnel scolaire, aux jeunes et à leurs parents.

Ils portent sur l'intimidation à caractère sexuel, homophobe ou transphobe.

Selon la présidente de la Coalition, Cathy Gélinas, il y a encore du travail de sensibilisation à faire auprès des jeunes, mais surtout des adultes.