Le gouvernement fédéral veut mettre en commun les connaissances des intervenants sur le terrain des experts médicaux et des gens de la communauté des utilisateurs de drogues pour mettre fin à la crise des surdoses.

Le symposium s’étirera sur deux jours.

La rencontre survient alors qu’un moratoire a été imposé par le gouvernement ontarien sur la mise en place de nouveaux sites de prévention des surdoses.

Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé et député de Moncton-Riverview-Dieppe. Photo : Radio-Canada

La ministre fédérale de la santé Ginette Petitpas Taylor affirme qu’elle souhaite discuter avec son homologue ontarienne Christine Elliot des bienfaits connus et prouvés des sites d’injection supervisés et des centres de consommation approuvés.

Les sites supervisés sauvent des vies La ministre de la Santé du Canada, Ginette Petitpas Taylor

De son côté, la directrice de la Fondation des dépendances du Manitoba, Ginette Poulin, déplore le fait que sa province n’ait aucun site de consommation des drogues supervisé. « Nous n’avons pas de sites supervisés au Manitoba et il y a un grand besoin », a-t-elle déclaré en point de presse mercredi matin.

Selon les données du gouvernement du Canada publiées en juin dernier, les surdoses d’opioïdes représentent la première cause de mortalité chez les 30-39 ans au pays.

Les items à l’ordre du jour comprennent « examiner les facteurs qui mènent à la consommation problématique de substances », « faire face à la stigmatisation, éduquer et donner de l'espoir en racontant nos histoires », « réduire la stigmatisation associée aux personnes qui consomment des drogues et aux personnes qui vivent avec une douleur chronique » et « impacts de la crise des opioïdes sur les communautés autochtones ».