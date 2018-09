L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) prévient les conducteurs que deux véhicules munis de caméras circuleront près des aérogares pour prendre en photo la plaque d’immatriculation des contrevenants.

Les automobilistes fautifs recevront une amende par la poste.

Pour faciliter la circulation, l’Autorité aéroportuaire demande aux conducteurs d’attendre, dans l'un de deux « parcs cellulaires », un appel ou un courriel de la personne qu’ils sont venus chercher leur indiquant qu’elle est à l’extérieur de l’aérogare avant de se diriger dans cette direction.