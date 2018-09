Huron Central Railway avait annoncé en mai dernier que ses trains arrêteraient de circuler avant la fin 2018, faute de financement.

La compagnie ferroviaire tire la plus importante partie de son chiffre d’affaire du transport de marchandises.

Elle assure notamment la liaison entre les compagnies Algoma à Sault-Sainte-Marie, Domtar à Espanola et Eacom à Nairn Centre.

La disparition de la compagnie ferroviaire pourrait menacer ces usines, estime la municipalité.

La fermeture de cette ligne aura un impact dévastateur sur notre économie régionale, notre environnement et nos routes. Bill Foster, maire adjoint d’Espanola

La municipalité indique que les usines d’Espanola et de Nairn Centre permettent d’employer 700 personnes et qu'elles génèrent plus de 600 millions de dollars dans la région.