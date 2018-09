Un texte de Claudia Hébert

The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan

The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

On l’espérait l’an dernier. On pensait le voir en première à Cannes, à Venise ou encore à Telluride. Mais c’est au TIFF que le nouveau film de Xavier Dolan sera projeté en public.

La postproduction semble avoir été éprouvante. Le film devait durer quatre heures, mais a été réduit. Le personnage de Jessica Chastain a été coupé au montage… Mais aujourd’hui, la curiosité est immense. On a hâte de le voir et de savoir comment le public et la critique vont accueillir le premier film en anglais du jeune prodige du cinéma québécois.

The Death and Life of John F. Donovan raconte la correspondance entre un jeune garçon et une grande vedette de cinéma. La distribution est prestigieuse avec notamment Natalie Portman, Kit Harrington, Susan Sarandon, Kathy Bates, Thandie Newton et Jacob Tremblay.

The Sisters Brothers de Jacques Audiard

John C. Reilly et Joaquin Phoenix incarnent les frères Sisters dans l'adaptation du roman de Patrick deWitt. Photo : YouTube / Annapurna Pictures

Le cinéaste français Jacques Audiard fait également ses premiers pas avec un film en langue anglaise The Sisters Brothers, un western adapté du roman de Patrick DeWitt.

Dans ce film, Joaquin Phoenix et John C. Reilly jouent les personnages des deux frères Sisters, un duo d’assassins qui sont sur les traces d’un homme avec un contrat sur sa tête.

De l’Oregon à San Francisco en passant par la Sierra Nevada, on traverse l’Amérique de la ruée vers l’or.

Jacques Audiard nous offre un savoureux western moderne, teinté d’un mordant humour noir et en rupture avec le cinéma naturaliste auquel il nous a habitués.

A Star is Born de Bradley Cooper

Bradley Cooper et Lady Gaga dans le film A Star Is Born Photo : Warners Bros.

C’est une histoire que l’on connaît et qui a déjà été adaptée trois fois au cinéma. Le film original A Star Is Born de William A. Wellman est sorti en 1937.

Jackson Maine est une grande vedette de musique country sur le déclin et alcoolique. Il rencontre Ally, une jeune femme remplie de talent. Il décide d’en faire une vedette et en tombe amoureux. Ally devient une artiste à succès dont la célébrité fait de l'ombre à Jackson qui le vit difficilement.

Bradley Cooper et Lady Gaga au festival international du film de Venise le 31 août 2018 Photo : La Presse canadienne/Ettore Ferrari

Bradley Cooper signe son premier film à titre de réalisateur en plus d’être la vedette de A Star is Born. Stefani Germanotta, mieux connue sous le nom de Lady Gaga, joue le rôle de la jeune chanteuse, après Janet Gaynor, Judy Garland et Barbra Streisand qui ont interprété le rôle avant elle.

Widows de Steve McQueen

Photo extraite du film Widows de Steve McQueen Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Cinq ans après avoir remporté le prix du public du TIFF et ensuite l’Oscar du meilleur film avec Twelve Years a Slave, le réalisateur Steve McQueen est enfin de retour avec un nouveau film.

Écrit en collaboration avec la romancière à succès Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), Widows est un film de braquage au féminin.

Quatre braqueurs sont tués lors d’un vol à main armée qui tourne mal. Les quatre veuves responsables des dettes de leurs époux décident de s’allier pour finir le travail de ces derniers.

Le film met en vedette Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya, Colin Farrell et Liam Neeson.

First Man de Damien Chazelle

Ryan Gosling dans une scène de First Man Photo : Universal Pictures

Il a volé nos coeurs au festival en 2014 avec Whiplash et en 2016 avec La La Land. Le jeune réalisateur Damien Chazelle est de retour avec First Man, un film qui nous amène sur la lune.

Adapté de la biographie de Neil Armstrong, First Man raconte les années d’entraînement précédant la mission Apollo 11.

C’est un grand drame épique où l’on joue sa vie à chaque étape.

Le film met en vedette Ryan Gosling dans le rôle du premier homme à avoir marché sur la lune, Claire Foy, son épouse, et Corey Stoll, l’astronaute Buzz Aldrin.

Roma d'Alfonso Cuarón

Une scène du film Roma du réalisateur Alfonso Cuarón Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Après avoir visité l’espace avec son film Gravity, Alfonso Cuarón retourne à ses racines avec Roma. Ce film raconte un an dans la vie d’une famille de la classe moyenne dans le Mexico des années 70.

Semi-autobiographique, le film est extrêmement personnel pour le réalisateur.

Il offre une réflexion sur la condition humaine et sur la société mexicaine. Il propose aussi deux beaux portraits de femmes de classes sociales différentes et de leur rapport à la maternité.

Tournée en 65 mm et en noir et blanc, Roma est une magnifique expérience cinématographique qui vous en mettra plein la vue et plein le coeur.

Le film sera diffusé par Netflix, mais c’est aussi le bon moment pour le voir sur grand écran, dans toute sa splendeur.

Fahrenheit 11/9 de Michael Moore

Photo extraite du film Fahrenheit 11/9 de Michael Moore Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Il y a 14 ans, Michael Moore remportait la Palme d’or au festival de Cannes avec le film Fahrenheit 9/11 qui attaquait la présidence de Georges W. Bush.

Cette fois, on inverse les dates : il n’est pas question du 11 septembre 2011, mais plutôt du 9 novembre 2016, date de l’élection de Donald J. Trump.

Moore n’a jamais fait dans la dentelle et dans ses films, tous les moyens sont bons pour faire passer un message.

À l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, ce nouveau pamphlet politique ne cache pas son jeu : faire tomber l’actuel gouvernement américain.

Fahrenheit 9/11 demeure le documentaire ayant connu de tous les temps le plus grand succès au box-office.

En cette ère politique trouble, voyons si Fahrenheit 11/9 frappe aussi bien sa cible et rejoint un électorat plus divisé que jamais.

Avec la collaboration de Vincent Wallon