La Municipalité régionale d’Halifax veut réduire d’ici 2020 ses émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2008. Mercredi, la Ville a lancé un appel d’offres pour qu’on lui recommande les technologies à envisager pour améliorer l’efficacité énergétique des autobus de la société Halifax Transit.

Selon le document publié, Halifax Transit a besoin d’en savoir plus sur les options suivantes pour ses autobus :

moteur électrique à batterie;

moteur diesel converti en moteur électrique;

autobus hybride converti en électrique;

autobus hybrides à motorisation diesel-électrique;

gaz naturel comprimé;

gaz naturel renouvelable;

gaz naturel liquéfié;

diesel;

piles à hydrogène.

En ce moment, 338 autobus d’Halifax Transit roulent au diesel et deux sont équipés de moteurs hybrides.

Halifax Transit désire connaître, entre autres, l'impact environnemental des solutions proposées, leur taux d’efficacité énergétique, leurs coûts annuels et leurs effets sur la santé et la sécurité de ses travailleurs.

Une échéance est fixée au 31 mars 2019 pour ce projet.