Un texte de François Messier

Stéphane Laroche a été écarté de l’équipe caquiste mardi, après qu’il eut été révélé que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) l’a condamné trois fois pour avoir accepté des mineurs dans son bar. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a aussi jugé qu’il a violé la Loi sur l'équité salariale.

La Presse canadienne, qui a publié la nouvelle, a aussi indiqué qu’il avait organisé, lors de la Saint-Valentin, en 2016, un événement encourageant ses clients à porter un bracelet reflétant leur volonté d’avoir une relation sexuelle. Un bracelet vert signifiait que le client était « ouvert à tout », moyennant un verre d’alcool.

« Mon équipe savait qu’il y avait deux infractions, entre autres pour avoir accepté des mineurs » dans son bar, a commenté M. Legault mercredi matin. Il y avait toutefois des « circonstances atténuantes », puisque « les policiers avaient reconnu qu’une fausse carte [d’identité] très bien faite avait été acceptée malheureusement ».

« Je ne pense pas que ces deux informations-là méritaient que je le refuse comme candidat », a précisé par la suite le chef caquiste, interrogé lors de son annonce du jour, faite depuis une serre de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, dans la circonscription de Huntingdon.

« Il y avait cependant de l’information que je n’avais pas », a affirmé François Legault. « Et ça, je n’aime pas ça, de ne pas être au courant des questions d’équité, et des pratiques douteuses avec les bracelets, la troisième infraction [sur les mineurs, NDLR]. Donc, j’ai pris la décision qui s’imposait. Je pense que le candidat aurait dû nous informer de ses contraventions additionnelles. »