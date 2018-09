Nous voulons entendre parler de fiscalité municipale, de gouvernance locale et de pleine municipalisation, de développement des régions, de langues officielles et d’immigration. Ces dossiers sont cruciaux et ont une incidence sur toutes les tentatives de développement économique régional et, ultimement, sur la prospérité de la province , affirme Luc Desjardins, président de l’AFMNB et maire de Petit-Rocher.

Réformer la fiscalité municipale

L’organisme réclame en premier lieu une réforme complète de la fiscalité municipale par une commission royale d’enquête qui tiendrait compte de nouvelles responsabilités municipales et des défis liés au changement climatique et aux transformations socio-économiques.

On est rendu, je crois, à une étape où on doit revoir de fond en comble cette formule-là, s’assurer que lorsqu’on fait des réformes on n’inscrive pas des mesures qui vont créer de l’iniquité dans le système. C’est sûr qu’il y a différentes réalités au niveau des petites municipalités, des régions et des grandes cités. Alors, il faut trouver un juste équilibre dans tout ça, et ça nous prend une étude très approfondie de la question , explique Luc Desjardins.

Les municipalités exigent notamment une part des futurs revenus du cannabis et une modification du partage des coûts des services policiers.

Renforcer la gouvernance locale

L’AFMNB milite de longue date pour la pleine municipalisation de la province, sa seconde priorité. Elle réclame l’élimination des barrières fiscales et administratives aux regroupements municipaux, ainsi que l’offre de mesures incitatives en la matière.

Le gouvernement doit faire plus qu’être un spectateur passif dans ce dossier. S’il croit que la municipalité est un véhicule essentiel pour le développement d’une communauté, il doit s’assurer de donner cet outil à tous les Néo-Brunswickois et ne pas accepter qu’il y ait encore 30 % de notre population qui souffre d’un vide démocratique au niveau local , souligne Luc Desjardins.

Développer les régions

Le développement des régions constitue la troisième priorité. Les municipalités recommandent au prochain gouvernement d’élaborer une politique et un plan d’action en la matière, ainsi qu’une vision de l’offre des services provinciaux dans les régions.

Les tentatives de centralisation et de rationalisation des services effectuées en silo par chacun des ministères, sans consultation des communautés, ne sont plus acceptables , estime Luc Desjardins.

Le respect des langues officielles

Quant aux langues officielles, la quatrième priorité, les municipalités veulent un engagement ferme de la part de tous les partis politiques pour le maintien du Commissariat aux langues officielles et pour la mise en oeuvre des recommandations formulées par ce dernier dans ses rapports.

Appuyer l’immigration francophone

Enfin, l’AFMNB veut une dualité linguistique en immigration. Elle demande au prochain gouvernement de créer un volet francophone en ce domaine et de favoriser l’immigration dans les régions acadiennes.