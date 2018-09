Un texte de Brigitte Bureau

Le Comité de l'ONU contre la torture a écrit au gouvernement Trudeau, cet été, après avoir reçu une plainte des avocats de Régent Boily quant à l'inaction du Canada, sept ans après la décision du Comité.

La situation est urgente : M. Boily est maintenant âgé de 74 ans et vit quotidiennement les séquelles sérieuses de la torture subie aux mains des autorités mexicaines suite à son renvoi irresponsable vers un risque sérieux de torture par le Canada , peut-on lire dans la lettre que les avocats Michel Swanston et Christian Deslauriers ont fait parvenir au Comité le 18 juillet 2018.

M. Boily a retrouvé sa liberté en décembre 2017, après plus de 10 ans passés dans des prisons mexicaines.

Dans une entrevue exclusive, diffusée en mars 2018, M. Boily a raconté, par exemple, que des gardiens de prison lui avaient maintenu la tête dans un baril d'eau à maintes reprises. Je voyais nager des petites bestioles. Je sentais des choses entrer dans ma bouche. C'est le pire moment d'angoisse qu'un être humain peut vivre , a décrit le Hullois qui habite maintenant dans la région de Montréal.

À chaque immersion, je pensais mourir Regent Boily

Du gouvernement Harper...

C'est le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui a extradé M. Boily à la demande du Mexique en 2007. Il s'était évadé d'une prison mexicaine des années auparavant alors qu'il purgeait une peine pour trafic de marijuana. Un gardien de prison avait été tué durant l'évasion par l'un des complices.

Le Comité des Nations unies contre la torture a conclu, en 2011, que le Canada n'aurait pas dû extrader M. Boily, qu'il devait l'indemniser pour les sévices subis et revoir son système d'assurances diplomatiques. Au moment de l'extradition, le Mexique s'était engagé à protéger les droits de M. Boily. Le gouvernement Harper n'a pas donné suite à la décision du Comité contre la torture.

... au gouvernement Trudeau

C'est le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui se retrouve maintenant avec ce dossier et il ne semble pas plus enclin à le régler que son prédécesseur.

Dans un courriel envoyé en réponse à nos questions, une porte-parole du ministère de la Justice, Angela Savard, écrit : « M. Boily a choisi de lancer une poursuite contre le Canada, ce qu'il a le droit de faire. Le Canada se défend dans cette poursuite et il ne serait pas approprié de la commenter davantage. Le gouvernement du Canada n'a pas l'intention d'indemniser M. Boily. »

Régent Boily poursuit le Canada en dommages et intérêts pour 6 millions de dollars, mais a déjà indiqué au gouvernement Trudeau qu'il était prêt à régler cette cause à l'amiable.

Michel Swanston est l'avocat de Rejent Boily Photo : Radio-Canada

L’avocat de M. Boily, le criminaliste Michel Swanston, se dit outré de la réponse du gouvernement. Le ministère de la Justice nous dit : on ne respectera pas la décision du tribunal après avoir participé au débat. Quel message ça envoie aux Canadiens? Lorsqu'un tribunal rend une décision après un débat, on peut mettre ça en dessous du tapis et ne pas s'en occuper?, a-t-il réagi en entrevue. C'est le genre de comportement dont on s'attend de Donald Trump. C’est pas Canadien d'agir de cette façon-là.

Pour ce qui est d'une révision du système d'assurances diplomatiques du Canada, comme l'a aussi réclamé le Comité des Nations unies contre la torture, le gouvernement fédéral reste vague.

Le Canada révise régulièrement ses procédures relatives aux garanties diplomatiques, nous a répondu par courriel John Babcock, porte-parole du ministère des Affaires mondiales. Il explique que le Canada tient compte de l'évolution du droit canadien et de ses obligations internationales, tout en précisant que la négociation des garanties diplomatiques se fait au cas par cas.

Selon des experts à qui Radio-Canada a parlé, même si le Canada n'est pas légalement obligé d'appliquer les décisions du Comité, il a une obligation morale de le faire à titre de signataire de la Convention des Nations unies contre la torture.