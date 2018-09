C'est la première usine d'isolant de polystyrène extrudé du groupe située en Amérique du Nord. C'est un bâtiment de 180 000 pieds carrés sur un terrain d'un million de pieds carrés. Il y a de la place pour grandir si on veut. On fait, toutefois, un produit volumineux. On produit 1000 mètres cubes par jour qui demandent un grand espace d'entreposage , indique le directeur des installations de Sherbrooke, Maximilien Deletoille.

Ce dernier soutient que Sherbrooke offre plusieurs avantages pour l'entreprise. Sherbrooke offre un positionnement géographique intéressant, des axes de communication vers les États-Unis et vers le reste du Canada. On cherchait un grand terrain et Sherbrooke avait cette possibilité. Ce qui a vraiment fait pencher la balance, c'est la présence d'une université avecun bassin de jeunesse qui, pour nous, est promesse d'avenir. On cherche à développer nos produits et on a besoin de partenaires universitaires pour ça.

Une trentaine de personnes y ont été embauchées et, selon la direction, une quinzaine d'autres seront créés d'ici les trois prochaines années.

SOPREMA entend produit 300 000 mètres cubes de polystyrène extrudé par année. Ce produit est utilisé comme isolant thermique pour les systèmes de fondation, les stationnements et les toitures inversées comme les toits verts. « C'est le seul isolant du marché qui n'absorbe pas l'eau.

Cette entreprise est présente dans 90 pays. Au Canada, son siège social est situé à Drummondville. Quelque 650 personnes travaillent pour cette entreprise au pays.

Soprema a pour mission d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments. L'usine de Sherbrooke produira un isolant de polystyrène extrudé.