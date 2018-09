Un texte de Tanya Neveu

Le projet « The Wild Basket », le panier sauvage, en est toujours au stade expérimental.

Il permettrait de commercialiser une douzaine de produits cueillis et transformés par les membres de la communauté.

Située en territoire anichinabé, la forêt au nord du Témiscamingue offre une grande diversité d'espèces, notamment les champignons ou le thé du Labrador.

Le thé du Labrador fait également partie des espèces qu'on retrouve dans la forêt au nord du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La coordonnatrice du projet, Tara Dantouze, travaille à sa concrétisaiton depuis plus de quatre ans.

Il y a un engouement envers les produits sauvages, locaux et biologiques et c'est exactement ce que nous avons à offrir aux gens , souligne-t-elle.

L'idée revient à Danny Bisson. Il agit à titre de conseiller en ressources naturelles et gestion du territoire auprès de quelques communautés algonquines de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le potentiel est immense, entre guillemets, parce que les territoires couverts sont très grands et couvrent beaucoup de régions écologiques. Ce que ça veut dire, c'est que ça touche plusieurs espèces différentes, ce qui est encore mieux pour le projet dans le fond , fait-il valoir.

Une commaunauté plus forte économiquement

Le projet The Wild Basket, à but non lucratif non pour l'instant, a pour objectif de diversifier l'économie et de créer de l'emploi.

Le projet « The Wild Basket », à but non lucratif non pour l'instant, a pour objectif de diversifier l'économie et de créer de l'emploi. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

C'était de créer des projets qui étaient porteurs pour la communauté, qui intéresseraient les gens à retourner sur le territoire. En même temps, c'est du développement économique, mais dans leur vision, qui est une vision de développement durable , précise Danny Bisson.

Mais pour les membres de la communauté de 540 résidents, le projet se veut aussi une façon de renouer avec la culture anichinabée.

Notre vision chez The Wild Basket, c'est de ramener les gens de la communauté à l'extérieur, sur leur territoire, afin qu'ils puissent acquérir des connaissances du territoire. On veut qu'ils soient fiers des connaissances que nous avons en tant qu'Anichinabés , affirme Tara Dantouze.

Un vision d'avenir

Lindsay McLaren Polson effectue la récolte des produits forestiers non ligneux depuis plusieurs années. De tous les projets qu'elle a pilotés pour le développement de sa communauté, The Wild Basket lui semble le plus prometteur.

Je sens que ce projet peut durer un long moment. Ça peut apporter quelque chose à notre communauté. Je sens que je travaille présentement pour la communauté , estime-t-elle.

L'équipe de The Wild Basket Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Même à titre expérimental, la saison 2018 s'avère un succès.

Les responsables du projet The Wild Basket souhaitent pouvoir vendre leurs produits en 2019, non seulement dans la communauté, mais aussi à des restaurateurs de l'Ontario et du Québec qui souhaitent mettre en vedette les produits du terroir.

Certains restaurants ont d'ailleurs déjà manifesté leur intérêt.