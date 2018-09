La mesure s'appliquerait aux prêts étudiants déjà accordés et aux nouveaux. Seuls les résidents du Nouveau-Brunswick pourraient en bénéficier.

En faisant son annonce à Fredericton, le chef libéral Brian Gallant a affirmé que des dizaines de milliers de Néo-Brunswickois verraient ainsi leur charge financière réduite.

Mardi, les libéraux s’étaient également attardés à la question du fardeau financier des étudiants. Ils ont annoncé qu’ils bonifieraient les programmes permettant aux étudiants provenant de familles démunies et de la classe moyenne soit d’étudier gratuitement, soit de bénéficier de droits de scolarité réduits.

Des programmes abolis par les libéraux, rappellent leurs adversaires

Lors de son annonce mercredi, Brian Gallant a attaqué les progressistes-conservateurs, qui ont rétabli en 2011 une contribution financière des parents dans le calcul des prêts auxquels étaient admissibles les étudiants. Les libéraux ont éliminé cette contribution lorsqu’ils sont revenus au pouvoir, en 2014.

Les progressistes-conservateurs contre-attaquent et rappellent que les libéraux de Brian Gallant, de leur côté, ont annulé, en 2016, le programme de Rabais sur les droits de scolarité qui avait permis à des milliers de diplômés de bénéficier d'une réduction de leur dette d'études. En fait, le gouvernement Gallant avait aboli trois fonds d'aide dont celui-là pour aider à financer son Programme de frais de scolarité gratuit et, plus tard, son Programme d'allègement des droits de scolarité pour la classe moyenne.

Selon le candidat progresiste-conservateur dans Fredericton-West-Hanwell, Dominic Cardy, tous ces programmes - ceux abolis et ceux qui existent toujours - feront l'objet d'une analyse en profondeur si son parti est porté au pouvoir.

Notre position, c’est qu’on a besoin de s’assurer que les étudiants dans la province ont accès à une éducation postsecondaire de haute qualité et à un prix qui est acceptable pour les familles de la classes moyenne dans la province.

Le détail des propositions des progressistes-conservateurs en ce qui concerne l'aide aux étudiants sera dévoilé plus tard, au cours de la campagne, a-t-il précisé.