Depuis le 27 août, une équipe de quatre à six personnes travaille à temps plein entre autres à refaire les joints du socle de pierre et nettoyer la sculpture de bronze de Samuel de Champlain et le haut-relief représentant la ville, retoucher la patine et appliquer une nouvelle couche de cire.

L’imposant monument érigé en 1898 subit périodiquement ces travaux pour lui permettre de résister aux effets du temps, mentionne Patrick Albert, adjoint du Centre de conservation du Québec du ministère de la Culture et des Communications.

« Ces monuments-là, malgré leur apparence, ils ne sont pas conçus pour durer toute une vie. Ils ont besoin d’entretien. Dans le cas du monument à Champlain, c’est environ aux 10 ou 12 ans dépendamment de l’environnement général qu’il a dû subir ces années-là. »

Une équipe de restauratrices travaille à temps plein pour offrir une cure de jeunesse à la statue de Samuel de Champlain à Québec. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Les cycles de gel et dégel de l’eau et les polluants sont les principaux responsables des dommages sur les monuments, qu’il faut corriger et prévenir.

« Sur la tête de la statue en particulier, les écoulements verdâtres, c’est des polluants laissés par des animaux et ça cause de la corrosion et dépendamment de la composition des monuments, les phénomènes de corrosion peuvent être plus ou moins importants », précise M. Albert.

Travail dans les hauteurs

L’équipe du Centre de conservation possède une formation artistique, mais aussi scientifique pour bien comprendre les phénomènes touchant les monuments et appliquer les travaux de restauration appropriés.

Les spécialistes qui travaillent dans des échafaudages installés de part et d’autre du monument ont par ailleurs un contact privilégié avec l’œuvre qu’ils peuvent admirer de près jusqu’à son sommet, mentionne la restauratrice Myriam Lavoie.

Échafaudage autour de la statue Samuel de Champlain Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

« On essaie d’en profiter pour prendre de bonnes photos. […] Il y a beaucoup de détails dans les vêtements, dans les visages qui sont intéressants et le travail qu’on fait, ça permet de retrouver une certaine égalité dans la patine et ces détails-là, même vus de loin ».

Les travaux se poursuivront jusqu’au 21 septembre.

Des affiches explicatives concernant les travaux de restauration ont été placées sur le site du chantier.

Le monument Champlain a été réalisé par les artistes Paul Chevré, sculpteur, et Paul-Alexandre Le Cardonnel, architecte. L'explorateur Samuel de Champlain y est représenté debout face à la ville qu’il a fondée en 1608.