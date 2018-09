Questionné sur un manque de transparence de sa part, M. Lisée a reconnu avoir été mis au courant de l’interpellation de son candidat le 24 août, mais il a soutenu qu’il ne croyait pas être obligé de rendre l’information publique, puisqu’il n’y avait pas eu d’accusations déposées.

Pour moi, le déclencheur de la transparence, ce n’est pas si un député a un ticket [...], c’est si un député a une accusation ou s’il y a une discussion publique sur le comportement d’un député. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Ces accusations auraient été déposées mardi, a affirmé M. Lisée, une affirmation qui a ensuite été corrigée par son équipe. Le PQ a précisé qu'il n'y a pas encore d'accusation déposée contre M. Leclair, qui a cependant reçu une citation à comparaître.

M. Leclair a été arrêté le 13 juillet dernier à Salaberry-de-Valleyfield pour conduite avec les facultés affaiblies. Son permis de conduire a alors été suspendu pour 90 jours. En 2013, il avait été condamné pour la même infraction. Entre 2003 et 2018, il a commis 11 autres infractions en matière de conduite automobile et de stationnement.

À un journaliste qui l’interrogeait sur un possible manque de jugement dans la mesure où il n’a pas immédiatement demandé à son candidat de se retirer, même si ce n’est pas la première fois qu’il a des démêlés avec la justice, M. Lisée a répondu que la présomption d’innocence devait primer sur les considérations politiques.

« On est dans une campagne électorale où la pression est extrêmement forte pour dire : vous devriez jeter votre député parce qu’il trouble la campagne, vous ne devriez pas penser à la présomption d’innocence, vous ne devriez pas penser que ça va se régler en cour, vous devriez être vous-même juge. Vous ne le feriez pas en temps normal, mais, parce que c’est une campagne électorale, vous devriez avoir des standards de justice plus faibles, parce que la raison politique devrait vous pousser à ne plus croire aux principes de justice. Moi, je n’embarque pas là-dedans. »

M. Lisée soutient que ce cas n’est pas comparable à celui du candidat caquiste Eric Caire, dont le chef péquiste a profité la semaine dernière pour attaquer François Legault, puisque M. Caire a admis qu’il s’était placé en conflit d’intérêts.

Dans le cas de Stéphane Laroche, candidat de la CAQ dans la circonscription de Saint-Jean qui a été forcé de retirer sa candidature, le chef de la CAQ a bien agi, soutient M. Lisée, puisque « les infractions sont avérées ».

M. Leclair, pour sa part, soutient qu’il est innocent.

Les questions sur son cas ont complètement éclipsé l'annonce du PQ sur les mesures pour les aînés.