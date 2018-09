Il s’agit d’un gain important, étant donné que l’ACFR enregistrait un déficit de 132 753 $, au 31 mars 2017.

Réductions des déboursements

En 2018, le montant des dépenses de l’ACFR pour la publicité et la promotion se chiffre à 8826 $. Il s’agit d’une réduction d’environ 10 000 $ par rapport à l’année précédente.

L’argent dédié à la location d’équipement et de matériel a aussi largement diminué. Environ 11 000 $ ont été retirés de cette enveloppe.

Enfin, on observe un écart marqué entre le montant des frais d’activités en 2017 et 2018. Des économies de plus de 20 000 $ ont été réalisées dans ce domaine.

Les états financiers de l’ACFR risquent fort bien d’être l’objet de discussions lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme qui aura lieu le 8 septembre, à Regina.