Un texte de Rose St-Pierre

Depuis deux ans, l'établissement s'est engagé dans une politique active dans ce domaine dans la foulée aux campagnes populaires comme #MoiAussi.

Une agente en intervention et de prévention des inconduites sexuelles a notamment été embauchée pour orienter les étudiants victimes de violence sexuelle.

Dusty Johnstone, la titulaire du poste, a mis en oeuvre deux nouveaux programmes d’intervention sur le consentement et le harcèlement sexuel conçus conjointement avec des chercheurs dans le domaine.

Et les impacts dans la communauté étudiante sont évidents puisqu'entre 2016 à 2017, les dénonciations ont quadruplé. Des résultats qui démontrent que la violence sexuelle sur les campus est une réalité qu'on ne peut plus ignorer.

Nos étudiants vivent des violences, et ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les soutenir. Dusty Johnstone

Un milieu en mutation

Cette année, tous les nouveaux étudiants de l’université auront ainsi accès à un programme de sensibilisation qui est rendu obligatoire par certaines facultés. Les participants y apprennent à identifier et prévenir des situations de violence sexuelle.

Des étudiants sont engagés pour agir à titre de modérateurs pendant ces ateliers. C’est le cas de Jessia Fontaine, étudiante en travail social.

Depuis ses débuts à l’université, il y a huit ans, elle considère qu'elle évolue aujourd'hui dans un milieu plus sain et sécuritaire, surtout depuis la dernière année : les gens sont plus sensibilisés , note-t-elle.

Ses impressions sont partagées par Laurentiu Matei, étudiant en affaires et informatique et membre du groupe de fraternité Delta Chi.

Depuis l’année dernière, des conversations ont lieu au sein de la confrérie étudiante au sujet de la consommation d’alcool, du harcèlement et du consentement.

Ce que l’on observe de plus en plus, c’est une solidarité, une volonté de prendre soin les uns des autres. Il y a une plus grande surveillance des pairs, surtout durant les évènements sociaux Laurentiu Matei, étudiant en affaires et informatique

Victoria Anglin, étudiante en psychologie et criminologie, rappelle par ailleurs que l’aide disponible à l’université ne se limite pas aux programmes officiels.

Nous pouvons nous adresser à nos professeurs et même à des étudiants formés en développement personnel. Et c’est important de le faire , souligne-t-elle.

Un travail de longue haleine

S'il est essentiel d'agir en amont et de faire un travail d’éducation sur les campus, Dusty Johnstone rappelle toutefois qu'il faudra du temps pour que les mentalités évoluent.

Il est très difficile de demander de l'aide. En réalité, il faudra beaucoup de temps et d’efforts pour que des changements significatifs se produisent. Dusty Johnstone, agente en intervention et prévention des inconduites sexuelles à l'Université de Windsor

Elle ajoute que les universités à travers le pays devraient se concentrer sur des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de leurs institutions, plutôt que d’ignorer la situation pour préserver leur réputation.