Un texte de Romain Schué

Dans un éventuel second mandat, le chef libéral propose de décaler l’octroi de cette rente jusqu’à 75 ans. Ainsi, la somme perçue pourrait être bonifiée de 8,4 % par an, calcule le Parti libéral du Québec.

Actuellement, il est possible de toucher cette rente dès 60 ans, mais plus une rente est touchée tôt, moins le revenu est important.

Selon le PLQ, un aîné devant toucher une rente de 1000 $ à 65 ans verrait celle-ci atteindre 1420 $ à 70 ans et 1840 $ à 75 ans.

Cette mesure permettrait ainsi d'inciter les retraités à revenir au marché du travail, s'ils le désirent.

« Ils ne paieront plus des impôts en double, a soutenu mercredi Philippe Couillard, devant une résidence pour personnes âgées à Sherbrooke. C’est pour ça qu’ils hésitent à revenir au marché du travail. Actuellement, un retraité qui retourne travailler est pénalisé »